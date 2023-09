Suba de la leche en polvo entera “es una noticia positiva”

LECHERIA HOY

En la última subasta de FONTERRA, la leche en polvo entera subió un 5,3%

Luego de siete remates donde no se dieran subas en la subasta de FONTERRA, en la jornada de ayer Global Dairy Trade ajustó al alza, 2,7% en el precio general, y 5,3% en la leche en polvo entera, “es una noticia positiva, aunque es un evento único”, indicó Mercedes Baraibar, integrante del área de Información y Estudios Económicos del INALE.

Entrevistada en Valor Agregado de radio Carve, la integrante de INALE sostuvo que si bien la suba es una buena noticia, “no se puede establecer como parte de una tendencia, hasta que no se den más eventos donde esto se pueda observar”.

En el último tiempo, en términos generales en el último tiempo, los remates han tenido tendencia la baja, llegando incluso a valores de la leche en polvo entera en torno a US$ 2.500 por tonelada, se justifica esto por la situación de China, que ha tenido baja participación en las compras.

La última suba registrada, no se debió a una mayor actividad de China, sino del sudeste asiático. La baja participación del gigante asiático, está asociada a una situación a la situación económica interna y a que la producción de China “ha tenido un buen desempeño”.

“Creemos que China va a seguir comprando”, agregó Baraibar.

Comparando los precios actuales de la leche en polvo entera con los años anteriores, el integrante del INALE detalló que se encuentra un 45% por debajo del 2022, y además está en valores inferiores a 2021 y 2020.

Con esta situación de mercado, a nivel mundial “hay márgenes estrechos, y eso genera que los tambos estén un poco más resistentes a incrementar la producción”, contó Baraibar.

Ante esta situación de China, Brasil ha tenido un rol de importancia desde fines del año pasado y lo que va transcurrido del 2023, esto porque hay una tendencia por parte de las industrias “que prefieren importar la leche en polvo entera”, dijo la integrante del INALE, que además agregó que “es difícil saber que va a pasar con Brasil”.

Una suba promedio del 2,7% en el último remate de lácteos de FONTERRA

Este martes 5 de setiembre se realizó la licitación 339 en la plataforma electrónica GlobalDairyTrade (GDT) donde comercializa principalmente la empresa neozelandesa FONTERRA. Tras el cierre de la subasta, se marcó un repunte en los precios de varios productos lácteos comercializados, entre ellos la leche en polvo entera (LPE) que recuperó un 5,3% su valor respecto al mínimo que había tocado en el remate previo.

El promedio general de todos los productos fue de US$ 2.888 por tonelada, registrando así una suba del 2,7% respecto a la segunda venta del mes de agosto. El comportamiento fue dispar entre los productos, con subas en la manteca del 1,1% y el mencionado en la LPE, mientras que el Cheddar (-0,6%) y la leche en polvo descremada (LPD) descendieron.

El volumen en esta venta fue un 12,4% superior con respecto a la licitación anterior y un 78% por encima a la primera venta de setiembre del año pasado, comercializándose en esta oportunidad un total de 37.729 toneladas.

En las cotizaciones, la leche en polvo entera (LPE) se posicionó en U$S 2.702 por tonelada, una suba del 5,3% respecto a la subasta 338 de la plataforma electrónica. En tanto que cayó un 25% respecto a la primera venta de setiembre del año pasado. Además de que todos los contratos a futuro entre octubre 23 y enero 24 registraron subas en sus precios. Este repunte en las cotizaciones, se registró luego de que en la pasada venta de GDT Pulse, no se registraran cambios en el valor de este producto en su venta previa.

La leche en polvo descremada bajó 1,6% su cotización tras cerrar a US$ 2.286 por tonelada. Para la manteca se registró una suba del 1,1%, situándose el promedio de las ventas en US$ 4.588 por tonelada, mientras que el queso Cheddar se posicionó en US$ 4.102, registrando una caída respecto a la segunda subasta de agosto del 0,6%.

El evento 340 de la plataforma GlobalDairyTrade se realizará el próximo martes 19 de setiembre, en tanto que el próximo martes 12 y el martes 26 de setiembre se realizaran ventas de GDT Pulse, donde recordemos que se comercializa únicamente leche en polvo entera hasta el mes de octubre, donde FONTERRA anunció que ofertará leche en polvo instantánea y descremada.

El flujo comercial de lácteos con Brasil “todavía no es normal”

Tras una serie de reuniones y gestiones que se realizaron en Brasil la semana pasada por parte del Ministerio de Ganadería y representantes gremiales de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) para buscar destrabar el ingreso de lácteos a ese mercado, el ministro Fernando Mattos se trajo “el compromiso” de su par del Ministerio de Agricultura (Mapa), Carlos Fávaro, de levantar algunas barreras que aparecieron hace algunas semanas atrás.

El director de CONAPROLE, Daniel Laborde, destacó la intención y voluntad del gobierno para buscar una solución a este problema. “Es un poco prematuro para sacar conclusiones y evaluaciones de esas gestiones que realizó el ministro. Hoy la situación todavía no es normal”, acotó. Laborde informó que hasta la tarde de este miércoles los camiones que transportan leche en polvo desde la planta de Villa Rodríguez, el principal complejo industrial de CONAPROLE, seguían encontrando “dificultades y demoras” por parte de la aduana brasileña. En cambio, la producción de lácteos que sale de las plantas de Mercedes y Florida no tiene dificultades de ingreso, informó el director de la principal cooperativa láctea del país.

Planta de CONAPROLE está transitoriamente suspendida para exportar a Brasil

La principal planta de CONAPROLE en capacidad de procesamiento y recepción de leche está transitoriamente suspendida para exportar a Brasil.

La planta de Ciudad Rodríguez “cayó en la lista negra de Brasil. Aparentemente, cuando digo aparentemente tenemos toda la certeza que no es así, hubo una partida de leche en polvo entera y una partida de leche en polvo instantánea que se muestrearon por parte del MAPA (Ministerio de Agricultura de Brasil) y no dieron con los requisitos de calidad que exige Brasil”, dijo al programa 100% Mercados de radio Rural el director de CONAPROLE Daniel Laborde.

A partir de este momento tienen que haber diez camiones que serán muestreados, detalló Laborde, y esas muestras tienen que dar bien para quedar la planta nuevamente habilitada para mandar a Brasil.

Esto implica restricciones desde el punto de vista logístico, señaló Laborde, centralmente porque la cooperativa ya tenía negocios pactados y vendidos a Brasil. “Estamos en pleno proceso de entregas a empresas chocolatera, empresas importantes brasileñas a precios anteriores al actual y eso nos está complicando bastante la logística de poder entregar en tiempo y forma y cobrar esa mercadería”, añadió.

EMILIO GANCEDO