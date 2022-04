Sub 14: el lunes de los cuatro partidos

El partido entre Hindú y Ferro Carril pactada para ayer a la mañana en el Parque Roberto Nicola Firpo, iría a constituirse en el arranque de la tercera fecha del Campeonato Salteño en categoría Sub 14. La lluvia del domingo lo postergó, pero hoy lunes la tentativa se plantea a partir de los cuatro partidos fijados en el Consejo Único Juvenil. Los cuatro partidos a la misma hora y con este detalle para saber.



PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 20- River Plate vs Universitario. Terna: Carballo-Guglielmone-Godoy.

PARQUE HUMBERTO FORTI

Hora 20- Sud América vs Chaná. Terna: C. Fernández, J. De los Santos, Portela.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 20- Ceibal vs Gladiador. Terna: R. López-Moreira-J. Caffre.

CANCHA DE PROGRESO

Hora 20- Progreso vs Nacional. Terna: R. González-Busca-Izaguirre.