Suárez: ensayo para una vuelta

José Fuentes, presidente de Nacional, se reunió con Luis Suárez en la tarde madrileña de este miércoles y dio detalles de la misma a Sport 890. En diálogo con el periodista Federico Buysan, quien viajó hasta la capital española para la cobertura, contó que fue “una reunión agradable, muy positiva”, y explicó que el futbolista “está en plena mudanza para su casa de Barcelona”. “Lo primero es que está conmovido con las muestras de afecto de todo el país. Les pido a los hinchas de Nacional continuar con esta movida uno o dos días más porque lo tocó a él y a la familia. La familia ya está decidida a ir a Uruguay. Estamos muy cerca”, dijo sobre el objetivo de lograr la vuelta del máximo goleador histórico de la Celeste al club que lo formó.

UN SALTEÑO CONMOVIDO

“Luis está valorando algunos aspectos y está conmovido con todas las muestras de afecto. Le mostré algunas cosas de las que él no tenía idea, como autos pintados en Uruguay”, dijo Fuentes, y comentó que Suárez consideraría “los partidos en Uruguay como parte de su preparación, porque donde juegue lo hace siempre de la misma manera”, pensando en la Copa del Mundo, más allá de que “tiene muchas propuestas”. “Una de las cosas decisivas cuando empezamos las conversaciones era la familia, y la familia ya está decidida a estar estos tres meses en Uruguay. Por ahí tenemos una ventaja muy importante. Todo esto lo conmovió y le pegó. Sabe además que este es el momento y me dijo: ‘Si juego en Nacional quiero estar bien, en plenitud. No quiero retirarme en Nacional’. Tiene claros los plazos de inscripción para la Sudamericana”, añadió.