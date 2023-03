Soy lo que soy por mi mamá”

Pablo Sosa, abogado, comunicador

Con 35 años de vida, Pablo Sosa ha sido cadete de una farmacia, comunicador radial, estudiante de abogacía (hoy es abogado), ingresó por concurso a la Corte Electoral (hoy es el N° 2 de la Jefatura Departamental), relator de fútbol, dirigente de la Liga de Fútbol Sala, de la que hoy es su presidente. Todo lo que ha ido conquistando ha sido por mérito propio, con esfuerzo, dedicación y responsabilidad.

1. Te conocí hace muchos años en radio Turística, eras muy joven, pero tengo entendido que habías comenzado a trabajar antes, ¿es así?

– Nos conocimos por 2004, pero antes de esa etapa radial, más a principios de 2003 trabajaba en una farmacia céntrica que no existe más, Farmacia del Centro, como cadete, estaba en 4° año del liceo. Barría, limpiaba, lavaba el piso y repartía los pedidos en una motito que tenían, y si la motito se rompía, repartía en bicicleta.

2. Viniendo a la etapa radial, ¿qué es la comunicación para usted?

– Mi adolescencia económicamente tuvo ciertas dificultades, creo que la vida son accidentes, uno tras otro y en cada día uno toma decisiones. En su momento la vida se torció para el rumo radial, tenía 15 años y el día 5 de enero de 2003 empecé como acompañante o asistente en un programa de Miguel Samit. Lo tomé como un hobby, como una distracción. En el mismo año eso se transforma en una herramienta para llegar a fin de mes y sobrevivir que me ayudó a terminar la Secundaria.

3. Siempre te vi con tu madre cerca, ¿qué ha sido y es tu madre?

– (Respira profundo, se emociona y responde) Es mucho, es la persona más importante de mi vida, ella fue mi mamá y mi papá, porque no tuve una figura paterna. Mi vieja es mi madre, mi amiga, tengo una relación bárbara con ella, nos llevamos muy bien. También cumplía un rol más tirando a lo comercial en esa época de la radio, esa etapa de los 15 a los 20 la vivimos muy juntos yendo a la radio con actividades distintas pero como que trabajábamos juntos. Fue una etapa muy linda. Y como todo hijo me toca lidiar con el correr del tiempo, a nadie le gusta ver cómo pasa el tiempo en sus padres, la gente que uno ama, pero bueno, es lo que a todos nos toca. Soy lo que soy por mi mamá.

4. Luego del liceo llegó el estudio del Derecho. ¿Por qué abogacía?

– Es verdad, pasaron los años y terminé el liceo en 2007. Tenía dos cosas que me gustaban mucho, la comunicación, pero en ese momento no había demasiadas opciones, o por lo menos no las había en Salto o las había en forma privada y no las podía pagar. Por otro lado, estaba abogacía en la Universidad de la República, y quizás que por el hecho de haber sido un hijo sin una figura paterna me llevó para el lado del Derecho de Familia, madres abandonadas, pensiones alimenticias, investigaciones de paternidad, eso me tocó cierta fibra sensible, sumado a un principio de vocación por el Derecho, a lo que hay que agregar que yo no era bueno con los números y me iba bien con las letras. Cuando fui a la bedelía de la Facultad pregunté si había alguna materia vinculada a los números, me dijeron que no, pensé entonces que por ahí podría andar y me inscribí en la Facultad de Derecho.

5. Una vez en la Facultad, ¿cómo lo viviste?

– Tuve claramente tres etapas. La primera fue muy breve, duró unos pocos meses, que podemos llamar de negación, “esto no es para mí”, patiné en el primer período de parciales. Dejé la carrera un mes, que fue cuando me notifican que el Fondo Solidaridad me había aprobado una beca, que fue el disparador para volver. Para mantener la beca debía tener una cierta cantidad de materias aprobadas, entonces decidí dedicarme de lleno al estudio, corto mi vinculación con los medios de comunicación, tenía 20 años, y me dedico de lleno a tratar de levantar ese semestre, y si lo lograba, era casi seguro que podría sortear el primer año. El segundo período de parciales ya no fue malo, sin llegar a la excelencia fue bueno. Luego salvé todos mis exámenes en ese primer semestre. Terminé el primer año, lo que vino después fue muy bueno hasta el año 2015, que me quedaban 4 materias teóricas para recibirme y me entró una especie de desazón de la carrera, no tenía ganas de recibirme, sentía que no era el momento, entonces me retiré.

6. ¿Es en ese momento que ingresaste como funcionario de la Corte Electoral?

– Fue durante esa segunda etapa académica, estaba terminando segundo año cuando surgió la posibilidad de concursar para ingresar como funcionario administrativo en la Corte Electoral. Para mí era un gran desafío, tenía que concursar en Montevideo. Me daba para comprar el pasaje, que ya en ese momento me parecía que era bastante caro por la realidad que yo estaba viviendo, era complicado ir por las dudas por si perdía era como tirar la plata. Pero me mentalicé y pensé que se trataba de una apuesta. Luego me avisan que tenía que estar un día antes para hacer una especie de capacitación, una charla previa al concurso y no tenía dónde quedarme. Pero Noelia Ferráz, locutora montevideana que en ese momento era la voz comercial de la radio, un día me llama para ver en qué andaba, le conté, le dije que iría a la charla y luego pasaría la noche en Tres Cruces, y me sorprendió cuando me invitó a descansar en su casa. Yo no la conocía personalmente, lo que engrandece aún más su gesto. Unos días después que di el concurso me notifican que había salvado, entré a la Corte el 14 de octubre de 2009.

7. ¿Ingresaste en pleno proceso electoral, a dos semanas de las elecciones?

– Entré 10 u 11 días antes de las elecciones de primera vuelta, cuando no había mucho tiempo para que alguien te enseñara porque estaban todos en su trabajo preparando las elecciones, era un momento bastante agitado. Así que fui funcionario público y al mismo tiempo, estudiante de abogacía hasta 2015.

8. ¿En qué momento comenzaste a trabajar en la organización del fútbol sala, que hoy te tiene como presidente de la Liga?

– Por las dudas, no se superpusieron las tres actividades, ya no estaba estudiando, esto pasa más cerca del 2016, cuando me acerco al mundo del fútbol sala sin saber que me iba a terminar gustando la labor de dirigente manejando el área de comunicación y prensa. Asumí como presidente en octubre del año pasado por toda la temporada.

9. Repasemos. Cadete de farmacia, comunicador, relator de fútbol, abogado, funcionario de la Corte Electoral como Secretario, muchas cosas en tan pocos años, me lleva a preguntarte, ¿quién es Pablo Sosa?

– Y seguramente soy un poco de todos. El problema de hacer tantas cosas es cómo lo organizás. Cuando viene alguien que hace solo dos cosas y me dice que está bandeado y que no se puede organizar, me hace decirle que no sea malo, poder se puede. Me gusta hacer las cosas que hago, cuando me meto en algo lo hago al 100%. No sé quién seré dentro de 10 años, pero hoy soy el amigo de mis amigos, el que quiere a la gente que tiene cerca y que es muy importante para mí. En este momento me encuentro en la etapa de convencerme de que también soy abogado, me recibí el año pasado, el 7 de diciembre juré y levanté el título hace un mes con el carnet y la matriculación en la Suprema Corte de Justicia. Peor todavía, me cuesta sentirme parte del foro de abogados. Me pasó lo mismo cuando empecé a trabajar en la radio o en la Corte, me sentía el nuevo, el bicho raro que intentaba encontrar su lugar, eso me está pasando hoy con la abogacía. Pero me gustan los desafíos.

10. Cuando ves todo el camino que haz recorrido y que no le debes nada a nadie, que todo lo que has tenido y tienes lo haz conquistado con tu propio esfuerzo, ¿en qué piensas?

– Vivimos en un mundo en el que cuesta disfrutar, no obstante, intento disfrutar de las pequeñas cosas. Cuando miro para atrás y ponés mojones en la vida, a veces pienso que estoy a 5 años de lo que puede llegar a ser la mitad de mi vida, lo que me hace reflexionar un poquito sobre dónde estoy y a dónde voy. Hoy me hace feliz poder tener tiempo de calidad con mi madre, charlas, momentos lindos. Me hace feliz tener ese mismo tiempo de calidad con mi pareja. Me hace feliz mirar un partido de fútbol tomando mate con mi gato, comer un asado con mis amigos o ir una hora al gimnasio. Un poco tuve suerte en la vida, otro poco pasó porque estuve en el lugar y en el momento indicado, otro poco me esforcé y llegué por impulso mío, aunque soy consciente que nada se hace solo en la vida y llegué a donde llegué porque hubo gente que me apuntaló desde distintos ámbitos, en mi trabajo, en el estudio y en la vida.