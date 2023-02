Soy hincha de las empresas públicas: pero que compitan

Senador Germán Coutinho en Acción

El senador colorado Germán Coutinho mantuvo una larga entrevista con un medio capitalino donde realizó importantes declaraciones. En cuanto a un tema polémico como el precio de los combustibles y el monopolio

de ANCAP afirmó que “Yo fui el único legislador que no votó el acuerdo que hubo entre todos los partidos políticos para armar los artículos de la LUC que rigen ahora. Yo quería votar de entrada el artículo 229, que estaba en la LUC original del Ejecutivo, y era la desmonopolización. Ese fue el que no tuvo el apoyo ni adentro del Partido Colorado ni en ningún otro partido, y entre todos terminaron haciendo esto, con el FA, que después pasó a querer derogarlo”.

SIGO CREYENDO EN LA DESMONOPOLIZACIÓN Y EN LA COMPETENCIA

Yo sigo creyendo en la desmonopolización, en la competencia; soy batllista, hincha de las empresas del Estado, pero me gusta que compitan, y los ejemplos que he visto de competencias en Uruguay han sido buenos: Antel y el Banco de Seguros, por ejemplo.

EL TRAJE DE VICEPRESIDENTE NO ME ENTRABA: ME EQUIVOQUÉ

El traje de candidato a vicepresidente no me entraba por ningún lado, tenía hombros grandes, alto… Yo era salteño y norteño 100%, tuve que venir de un día para el otro a Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, lugares casi desconocidos, a ser el candidato a vicepresidente del PC, no estaba pronto. Me encandilé con las luces. Fue un error que cometí y que nos costó. No estoy pronto para ser candidato y no importa si me gustaría o no. Creo que hay varios referentes que son bastante más que yo para poder ser candidatos.

ADRIAN PEÑA: CAMBIO DE UNA VIRTUD EN UN ERROR

Me dolió mucho. Me parece un error que paga muy caro, pero que había que pagarlo. Fue ese gol en el minuto 93, que la pelota se le escapa de las manos a un arquero que venía jugando un buen partido. Tengo bastantes diferencias con Peña, he estado casi siempre en escenarios distintos, pero me dolió, porque venía haciendo una buena gestión. Y a pesar de su edad estaba apostando a prepararse, a capacitarse y a estudiar. Eso es una virtud, que gente grande quiera estudiar, y él lo estaba haciendo. Entonces, para mí transformó una virtud en un error.