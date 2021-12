Sonia Martínez fue premiada en el concurso literario «Lucio Muniz», de Treinta y Tres

Hace pocos días se co­nocieron los resu Ita dos del Concurso Nacional de Poesía «Lucio Muniz», organizado por la lnten ciencia de Treinta y Tres a través de su Dirección de Cultura. Entre los ga nadores, está Sonia Mar­tínez, quien obtuvo una de las menciones (se en­tregaba un primer pre­mio y cinco menciones). En este concurso -que llegó este año a su 4ta edición- el tema era- li bre. Sonia quiso partic-i par con un poema que habla sobre una temátt ca muy actual y que es motivo de aflicción para muchos: las drogas en los jóvenes. «No es un tema que me toque a mí en lo personal o -fa miliar, pero sí lo veo con preocupación pern1a nentemente en muchos jóvenes, en el barrio por ejemplo. Estaba esui biendo y se me ocurrió buscar si había algún concurso esos días. Es así que encuentro este concurso llamado Lucio Muniz y me decido a enviar este poema. Se iban a dar los resultados el 15 de noviembre, pero no, se dieron ahora en-di ciembre, un día abro mi correo y me encuentro que me avisaban que era una de las ganadoras», contó la escritora en diá­logo con EL PUEBLO. Sobre el poema en sí – que transcribimos segui­damente-, dijo que «el seudónimo con el que firmé para participar es «S.O.S», es decir «auxi lio», porque este poema es como un grito de axilio ante esta situación».



MALDITA

Eres mi luz y mis som bras

mi demonio y salvadora sin ti vivo y sin ti muero y te busco a toda hora.

Te has clavado en la re­tina

en los huesos, en mi his­toria

y también en la memoria que te clama y te valora.

Tras de ti, mis manos su­dan

y hasta tiemblo en tu presencia

voy perdiendo la decen cia

la salud y hasta la honra.

Más me hieres, más te encarnas

soy imbécil sin palabras me consumes, me arre­batas

la dignidad y la calma.

Pero no te doy salida porque me dejas sin nada

el coraje y la esperanza se esconden tras tu pu janza.

Maldita droga asesina que has mutilado mi alma

a mi vida, mi familia, con las neuronas ar-ra sas.

Vaya este grito de ayuda a recorrer las distancias para encontrar la salida y salvar esta gran masa

de hogares ricos y po­bres

que han caído en la des­gracia

Soluciones que co prendan

la urgencia de esta Llamada!

LA AUTORJX’runque nacida en Montevideo, Sonia Susana Martínez Camino vive en Salto desde hace casi 50 años. En 1996 se integró al gru -po Literario «Perfiles de Salto» y ha participado en varios concursos lite­rarios, tanto nacionales como internacionales, en los que ha logrado varios reconocimientos a partir de 1997. Entre ellos, en octubre de 1997 obtiene el Primer Pre­mio a nivel nacional en el certamen «Cuentos para niños», exclusivo para abuelos, organizado por la Fundación «Lolita Ru­bial», de Minas-Lavalle­ja. En el año 2000 es una de las fundadoras de la «Sociedad Escritores Salteños 2000». Entre 2003 y 2006 concurre al Taller Literario «Horacio Quiroga», dependiente de la Intendencia de Sal­to y dirigido por el Pro­fesor Leonardo Garet. En setiembre de 2003 obtiene el Trofeo Inter­nacional Rotary Club Pelotas- Brasil, con el texto «Himno a los Poe­tas», musicalizado por la pianista Profesora Eisa lurato. Ha incursionado en poesía, cuentos, en sayo, teatro, letras para tango y haikus. En el año 2008 logra el Primer Pre­mio A.E.D.I. (Asociación Escritores del Interior). Un año después, el Ter­cer Premio en el concur­so «Salto, ayer y hoy», organizado por Diario EL PUEBLO en su 50º aniversario. Su última participación en un con­curso fue el año pasado, cuando logró el Primer Premio en el concurso «Primer Slam de Poesía Oral», Salto. Textos de su autoría integran libros publicados en Uruguay y el extranjero.