Son varios los alumnos del interior del departamento que se verán perjudicados por una resolución de la Intendencia, sostienen sus padres

Desde hoy, San Cono deja de tener la línea, pasa a cumplirla un micro

Con el fin de intentar esclarecer la polémica suscitada estos días en torno al traslado de estudiantes del interior del departamento, tanto al Liceo de Masoller como al Hogar Estudiantil de la zona, e incluso a la ciudad de Rivera, EL PUEBLO pudo dialogar con María Verónica López, madre de dos estudiantes liceales. Sucede que este pasado jueves 7, el intendente de Salto firmó una resolución (a la que tuvo acceso este diario) en la que se lee: «Comunicar a empresa San Cono, cuyo titular es el señor Andrés Conde, de que a partir del día 12/10/2021, el servicio de traslado de estudiantes desde Sarandí de Arapey a Liceo Masoller será realizado por el señor Eduardo Fagúndez…». Se fundamenta en líneas anteriores que el permiso otorgado a San Cono está vencido. En tanto los padres de los alumnos que utilizan la línea exigen que la resolución sea revisada de forma urgente.

Así transcurría parte del diálogo con Verónica López, quien reside en Pueblo Fernández:

-En síntesis, ¿cuál es la situación por la que están reclamando?

Como padres nos encontramos sorprendidos que el día viernes nos avisan de la empresa San Cono que se suspende la línea…San Cono es la línea que hay acá en Pueblo Fernández, va a Pueblo Quintana también y a Masoller, y lleva nuestros hijos. Le explico: hay dos líneas, una que viene lunes y viernes, que pasa por Pueblo Fernández y va a Masoller, pero había otra línea que era la que llevaba a los chiquilines para que no llegaran tarde al liceo; fue con el tema de la pandemia que se implementó esa línea. También llevaba nuestros hijos al Hogar Estudiantil los días de lluvia, porque los chiquilines están en el Hogar de Masoller y tienen 3 quilómetros para llegar al liceo por ruta. Ese Hogar está ubicado en Masoller y cuenta con ayuda de las intendencias de Rivera y de Artigas, y ahora estamos esperando una resolución a ver si contamos también con el apoyo del intendente de Salto, que no está pasando, y la mayoría de los chiquilines son de Salto.

-¿Había entonces una línea exclusiva para los estudiantes?

Sí, Andrés Conde puso esa línea exclusivamente para los chiquilines y de forma gratuita, donde también viajaban chiquilines estudiantes que están haciendo otras carreras, por ejemplo dos chiquilinas de Sarandí de Arapey, y hay de Pueblo Fernández también, que hacían una combinación para Rivera, porque con la otra línea no podían, por el horario. Es decir que ahora muchos de ellos se van a ver perjudicados en el sentido de que van a tener que ver conducción propia, que no todos pueden… y los caminos están espantosos. Le doy como ejemplo una alumna que tiene que ir en moto para poder estudiar, de Pueblo Fernández a Masoller.

-Cuando habla de Rivera es porque hay estudiantes que cursan carreras terciarias en aquella ciudad, ¿verdad?

Claro, y también se ven afectados porque como esa línea salía temprano, ellos hacían un trasbordo entre esa línea y el ómnibus que va a Rivera.

-De esa línea exclusiva para estudiantes, ¿se hacía cargo totalmente la empresa misma?

Sí, siempre San Cono, la empresa de Andrés Conde, que hace muchos años está. Nosotros como padres nos vemos perjudicados porque tenemos que sacar a nuestros hijos a la calle, en mi caso, que vivimos en el campo, tenemos que hacer unos quilómetros para sacarlos a la calle donde pasa la línea, salen 6 y media de la mañana para poder cumplir en el liceo.

-¿Cuál sería la solución entonces?

Consideramos nosotros, como padres, que es una decisión política, no es nada más que política, porque, ¿cómo puede ser que más de 18 chiquilines que estudian, que están siendo favorecidos para llegar en tiempo y forma, además con mucha responsabilidad de la línea que nos da plena tranquilidad que llegan bien, sean ahora perjudicados para favorecer a una persona (Fagúndez) que tiene un micro de 9 a 11 asientos? Podría agregar que el ómnibus también llevaba a los alumnos de la Escuela Agraria que está ahí en Masoller mismo, a hacer la recorrida por los campos cuando era necesario como parte del estudio…Así que… ¿en vez de adelantar vamos para atrás? Con la pandemia los chiquilines ya están bastante atrasados, y ahora con esto más.