«Son siete meses y no cinco meses»

Uno de los más notorios delegados de los clubes que militan en la Divisional «A», argumentó sin más trámite. A su entender los jugadores que no comparten la medida, «están equivocados cuando hablan que son solo cuatro meses y medio de fútbol. Hay que tener en cuenta que en nuestro medio cada plantel, es parte de una pretemporada de dos meses. Pongamos que esa pretemporada abarca los meses de junio y julio. Por lo tanto, también hay que sumar esos meses, por lo que hablamos de SIETE en total. Sería bueno que los jugadores sepan que en esos dos meses de pretemporada, en todos los clubes tenemos gastos y no tenemos ingresos. ¿O se creen que en esos dos meses los técnicos y los «profes» orientan las prácticas y no cobran? Pero además, todos los gastos que hace a la logística de cada plantel. Los jugadores que tienen determinados acuerdos con los clubes, comienzan a tener un ingreso económico a partir del inicio de la pretemporada y los jugadores dejan de saber si en los clubes tenemos recursos económicos o no».