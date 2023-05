«Somos un equipo de la «B» y este es el Salto Uruguay que tenemos»

-Cuando en el 2022, Salto Uruguay se venía en picada, porque el equipo no rescataba puntos para ser parte de un salvataje posible, la misión de mando recayó en RONY COSTA.

El DT aceptó, sabiendo que la pulseada era compleja. Ganarle al destino que permanecía marcado.

El descenso acaso, una consecuencia en sí mismo.

La Comisión Directiva de Salto Uruguay no lo pensó tantas veces.

Sabía que el timón de Rony no debiera alterarse.

El timón es él.

*********

LIBERTAD….EN

EL HORIZONTE

«Estamos buscando asentar el equipo, que tampoco es de un día para el otro. Porque además se nos fueron algunos jugadores y los que llegaron necesitan de algunas fechas para ser parte de la idea. Un equipo no se construye de un día para otro. No estoy diciendo nada nuevo, pero no está demás recordarlo.».

En la tercera fecha, la imposición sobre Hindú 3 a 1, como para ser uno más en la persecución de Libertad, que ahora goza de la nada despreciable condición de único puntero. Salto Uruguay con dos puntos debajo y dos menos que el «Lobo» de Cien Manzanas, justamente el rival del domingo.

No está en juego el futuro. Pero son puntos que trascienden.

O duelen si se pierde.

Después de todo, el Campeonato Salteño de la «B» no suma tantas fechas y la guadaña de corte este año no faltó: al margen la liguilla.

***********

«HABLO DEL

PLANTEL TODO»

«Hay quienes pretenden establecer comparaciones o juntar determinados tiempos. Y no es así. No se puede. Salto Uruguay tiene sus glorias encima y una historia que bien se sabe cual es. Pero ahora la realidad es esta. Somos un equipo de la «B» y este es el equipo que tenemos. Si Salto Uruguay descendió de categoría, es porque algo deportivamente pasó. Entonces, este equipo tiene que aclimatarse a la «B», ir reconociendo que no es fácil ningún partido y que pelear el ascenso no es para todos y de hecho no seremos todos los que podremos ser parte de ese fin.

¿Si creo en el equipo?….y sí, pero no como una cuestión personal, tiene que ser la respuesta del grupo. No hablo de los 11 que entran, hablo del plantel todo.

Hay que atender lo vinculado a la historia, es cierto, pero el presente que nos toca es este. Ser estables en cuanto a disponer de un equipo competitivo, sabiendo que es posible, pero si el compromiso existe y el rendimiento no falta».

**********

Para Rony Costa, la «B» no es un ámbito desconocido. Lo conoció. Ha sido parte de equipos que supieron jugar en la divisional de ascenso. Admite la complejidad propia de un fútbol que a veces, «más mete de lo que juega. A la propuesta nuestra hay que afinarla. Ese es el fin»

Rony, el del mando decano.

El que no mezcla los conceptos. Porque los rescata desde la transparencia.

Aquel Salto Uruguay de glorias encendidas.

Pero este de ahora, ¿encendiendo qué?

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-