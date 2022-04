«Nosotros no dejamos de darle a los neutrales, todo el respaldo que sea posible. Por lo tanto con El Tanque en circunstancias como estas, siempre podrán contar».

Sucede que en la última sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el presidente Luis Arreseigor, planteó lo inviable a esta altura del año: la colocación del piso sintético en el campo de juego del Parque Dickinson.



«Es cierto que en su momento hablamos de fechas respecto al inicio de las obras, pero la realidad fue postergando los anuncios. Ninguna gestión quedó sin hacerse, pero no todo depende de nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo de la Liga».

«NO CREO QUE LA SELECCIÓN LO SEA»

Cuando el presidente invoca la situación en estos términos, rebrota como fantasma que Salto no afrontó el Campeonato del Interior de mayores y juveniles, «por las obras que se irían a ejecutar en el Dickinson ya en la segunda quincena de enero o primeros días de febrero». Nada se pudo.

El presidente de la Liga bordeó tras cuestiones vinculadas al plano deportivo y financiero y fue entonces, el turno surgido desde Cristian Pintos.

Para el presidente de El Tanque, «hay situaciones que habría que tener en cuenta, porque somos los actuales campeones del Interior, pero a veces no tenemos camillas en las canchas. Entonces….¿cómo es la cosa? Yo me pregunto qué es lo importante en el fútbol salteño. No creo que la selección lo sea».

Cristian Pintos se volvió interrogante además, desde el momento que el año pasado, desde la Comisión Técnica Mixta surgió el financiamiento de la temporada.

«Ya que lo del piso sintético no será para este año, ¿no hay chance que la CTM pueda brindar algún aporte a los clubes de la Liga Salteña?»

En el 2021 el organismo binacional financió toda la temporada de cada una de las divisionales, incluyendo también el Consejo Único Juvenil. Por lo tanto, en la medida que se generaron recaudaciones pero con los gastos contemplados, todo fue ganancia neta: para la Liga y para los clubes.

No solo que los clubes no perdieron dinero: ganaron dinero.