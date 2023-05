Solo un 15% no aprueba contratación  de Marcelo Bielsa; solo un 10% pro Tabárez

Esta semana se publicaron en MVD Noticias (TV Ciudad) los resultados de una encuesta donde los uruguayos se expresaron ante la llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica de la Celeste y señalaron qué cuatro entrenadores uruguayos serían los más capacitados para asumir este cargo. La encuesta al panel de la Usina de percepción ciudadana reveló según ESPN, que el 14% de los uruguayos está muy de acuerdo con la llegada de Bielsa, y un 22% de acuerdo. En contrapartida, sólo un 15% no aprobaría tal designación (9% muy en desacuerdo, 6% en desacuerdo).

EL MAESTRO EN EL OLVIDO

A su vez, hay un 29% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 20% restante no sabe o no contesta. La elección de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por Bielsa también generó un debate respecto a si actualmente existen entrenadores uruguayos capacitados para asumir el cargo vacante luego de que Diego Alonso dirigiera a la Celeste en el Mundial de Qatar 2022. El 67% de los consultados respondió que sí, un 23% que no sabe o no contesta, y únicamente uno de cada diez uruguayos manifestó que hoy no hay un técnico compatriota capaz de afrontar tal desafío. El último ítem presentado en este informe publicado este viernes en TV Ciudad fue una pregunta abierta: ¿Quién es el entrenador uruguayo más capacitado para dirigir a Uruguay? Las respuestas a esta interrogante fueron: Diego Aguirre con un 14%, Juan Ramón Carrasco con un 11%, Óscar Tabárez (10%), Diego Alonso (10%) y Guillermo Almada (6%). El 18% dijo que no sabe o no contesta, y el 31% nombró a diferentes entrenadores, cuyos ‘votos’ recogidos a nivel individual no llegaron a un 5%.