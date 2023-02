Solo me voy del Partido Colorado, pero sigo en política”

Galliazzi lo confirmó a EL PUEBLO

Daniel Galliazzi, principal referente del grupo “Familia 4000”, comunicó en algunos grupos de whatsapp su decisión de renunciar a sus cargos de Convencional nacional y departamental, así como también a su cargo dentro del Comité Ejecutivo Departamental y su desafiliación al Partido Colorado, lo que confirmó en diálogo con EL PUEBLO, y además, adelantó dónde no piensa estar y cuáles puertas pueden llegar a abrirse el año que viene.

“Hace tiempo que vengo desconforme con quienes están dirigiendo al Partido Colorado hoy”, comenzó diciendo Galliazzi. “Lo que quise evitar es que se siga especulando dónde está Galliazzi, acá se terminó, no me siento cómodo, estoy en política porque me gusta y no necesito ni le pedí nada a nadie. Y al no estar cómodo en un lugar lo que hago es dar un paso al costado, renuncio a los cargos electivos que gané legalmente pero que no puedo ocupar porque al no estar trabajando ni sentirme cómodo, no quiero estar, no es mucho más que eso”.

– Cuando dice que no está de acuerdo cómo se conduce al Partido Colorado, ¿se refiere a nivel local en lo nacional?

– Totalmente desconforme en lo nacional y en lo departamental. En lo nacional, se manejan como marcando a dedo desde allá dónde va cada uno y no estoy de acuerdo con eso ni con todas las cosas que están pasando con Ciudadanos. Hoy no podemos ser señores, tenemos que tener un título, hay que ser profesor o licenciado. Si con la vara fuimos altos con Sendic, con lo que estoy de acuerdo, tenemos que mantener la vara alta con todos, si no tenés un título que decís tener, está mal, y en eso está mal el Partido Colorado. Tenemos un 4%, así como venimos para esta próxima tendremos un 2%, no dejan crecer a los que realmente queremos hacer algo. El Ejecutivo Departamental es un ejemplo muy claro. Me dirán que estábamos haciendo mal porque Pablo (Perna) salía a atacar, es verdad. Pero al menos se venía reuniendo por lo menos una vez por mes, ahora desde que lo sacaron no se reúne más, no sé dónde entregar la carta de renuncia porque la Casa del partido está cerrada. ¿Para qué rompieron un Ejecutivo que estaba funcionando? ¿Por egos o porque era necesario para que la elección de jóvenes fuera otro fraude más?

– Esta renuncia al Partido Colorado, ¿implica también un alejamiento de la política?

– No, la política es todo, todos hacemos política, la política me encanta, ni hablar la política social, esa la sigo haciendo, me gusta estar con la gente. Pero, hay tiempo. Me han llovido invitaciones para comer asado en estos días que ni le digo, pero a todos le digo lo mismo, de verdad que quiero estar tranquilo con mi familia, me estaba desgastando mucho por no ser político, por ser medio arrebatado, eso me estaba consumiendo, y a mi familia también.Solo me voy del Partido Colorado, pero sigo en política. Si el acuerdo de hombres que se formó ahora es lo que se presenta para las departamentales, votaré en contra, para darle un ejemplo.

– Queda claro entonces que seguirá en política pero no en el Partido Colorado, ¿en qué trinchera se podrá encontrar a Galliazzi?

– En la que me convenza que harán más de lo que hablan, en donde me convenzan que podemos hacer algo más, ahí me van a encontrar. La Familia 4000 se ha mantenido siempre sola, tiene la virtud que nunca pidió ni tuvo un cargo, entonces puede manejarse sola. Pero le repito, vamos a estar y queremos estar donde nos permitan trabajar. Hay muchas ideas que se podrían haber aplicado, como lo de la Central, donde teníamos una carpeta armada con personas habladas y hoy es algo que está muerta. Así que, quien nos permita trabajar, ahí vamos a estar.

– En el 2020 apoyó la candidatura de Albisu, ¿va por ese camino o no descarta ninguna posibilidad?

– Si bien no descarto ninguna, adelanto que el Partido Nacional tampoco. Yo apoyé al hombre en ese momento, apoyé una idea, apoyé un cambio que quería para Salto. Siempre aclaro que tengo la mejor relación con Andrés Lima, pero no me gustaba la forma con la que él se manejaba con los dineros. Pero también le digo que lo que estoy viendo ahora, esas fotos que han aparecido de Germán y Albisu juntos, eso no lo apoyaría de ninguna manera, estoy en la vereda de enfrente de eso. Me paro como se paró Cecilia Eguiluz en Cabildo y voto en contra.

– Entonces, quedan dos opciones, ¿Cabildo Abierto o el Frente Amplio? ¿Dónde se sentiría más cómodo?

– No lo tengo claro, decirle algo ahora sería mentirle. En el momento que lo decida, me comprometo a decírselo. He tenido charlas permanentes con Manini, le diría que hablamos casi todas las semanas, y con la gente de Andrés, se imaginará que tengo muchos clientes acá en la carnicería. Estoy tranquilo, la verdad que esto no es ninguna estrategia, era hacer esto para sentirme más cómodo porque la verdad que me estaba ahogando. Hablé con quienes estábamos en “Junto Cambiemos”, di mis explicaciones, es un tema personal y de familia. El año que viene veremos en dónde saldremos y nos expondremos a la opinión pública para que la gente opine si está bien o no, y saldremos nuevamente a la cancha.