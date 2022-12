«Solo frente al dolor ajenoalguna vez nos juntamos»

-Hubo quien años atrás, sostenía en nuestro medio que «a veces los salteños somos puntualistas. Cuando sucede un hecho, ahí estamos. Pero una vez que ese hecho pasó, nos alejamos y cada cual a su vida, desterrando lo colectivo».

La muerte de Fabián O’Neill es movilizadora en sí mismo, sobre todo porque irrumpen en escena situaciones humanas y apunta a quien es un ex jugador, que supo de tiempos celestiales, concluyendo en estos últimos tránsitos de vida con el alcohol abriendo el camino.

************

Ex jugadores de fútbol en Salto han coincidido en los últimos tiempos, que «está pendiente una asociación que nos abarque, como ámbito a favor de la ayuda que en algún momento se pueda necesitar».

En los últimos años, han fallecido en nuestro medio, futbolistas que supieron de notable proyección, algunos de ellos Campeones del Interior.

La verdad sea dicha: han muerto en soledad. O con la miseria como almohada.

No importa porqué han desembocado en esas realidades. Pero las realidades han sido esas.

Uno de los últimos casos, dolorosos sin dudas, fue el de José Luis «Bicho» Da Silva, ex jugador de Hindú y Deportivo Artigas en los años 70 y 80.

La suma de la solidaridad sin dudas existió y pareció ser el inicio de una búsqueda mayor, pero al decir de quien fue parte de aquellos años, «quedó en la nada’. Solo frente al dolor ajeno, alguna vez nos juntamos».

No es del caso, establecer nombres propios, pero es verdad que en los últimos años, jugadores de otrora transcurrieron sus últimos días en geriátricos o casa de salud, lejanos a aquel tiempo y sin la compañía por lo menos ocasional, de quienes han sido compañeros en épocas fecundas e inolvidables.

Al día de hoy, SE PLANTEAN esas realidades.

Son esos exjugadores que ya no vemos. Pero que están. Hasta que el último adiós nos abrace y nos duela. Aunque más no sea por algunas horas. Aunque más no sea.

Porque después el individualismo….nos volverá a ganar. Otra vez. Como casi siempre….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-