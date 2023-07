SOBRESALIENTE MUESTRA BRANGUS EN PALERMO

Luego de un extraordinario Congreso Mundial concretado en Corrientes el pasado mes de abril, la raza Brangus presentó en Palermo 211 bovinos pre inscriptos, provenientes de 27 cabañas en todo el país. Durante la jornada del martes, la pista dos del ruedo central recibió a lo mejor de la raza en machos y hembras, con tribunas llenas que disfrutaron de la jura.

Pedro Borgatello Hijo, jurado de la raza, segunda en cantidad de animales en Palermo, señaló que encontró en la pista el biotipo de animal que pensaba encontrar. «Me voy conforme con los grandes campeones que a veces no aparecen. La raza Brangus hace muchos años que viene consolidada y con muy buen nivel. En ese nivel tan alto, a veces cuesta encontrar aquel ejemplar que se destaque y aquí por suerte aparecieron».

Sobre el gran campeón dijo que es un toro padre que desde que entró a la pista lo impactó por su volumen corporal, su masculinidad, al que cuando se puso a mirarlo en detalles no le encontró ningún defecto. «Tanto en el macho como en las hembras, me parecieron que eran animales muy completos sin defectos».

GRANDES CAMPEONES

Gran Campeona Hembra: Box: 884, Expositor: Gregorio Numo y Noel Werthein

S.A. y Enrique Zeni y Cia. S.A. Reservada Gran Campeona: Box: 908,Expositor: Orodá, Walter Edgardo. Tercer Mejor Hembra: Box: 859, Expositor: Gallo, Raúl Francisco.

Gran Campeón Macho: Box: 750, Expositor: Oroda, Walter Edgardo. Reservado Gran Campeón: Box: 766, Expositor: Ganadera del Villaguay S.A. – Semex Argentina – El Descanso, de Luis Salomón – Don Livio, de Enry Castellano. Tercer Mejor Macho: Box: 779, Expositor: Rincón del Oratorio S.A.