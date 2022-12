Sobre reclamo de los ex obreros, duras críticas de Albernaz a la CTM: «Salto Grande negó el apoyo a los ex obreros, de manera edulcorada, pero claro que lo negó»

Como lo informó EL PUEBLO en su edición del sábado 19, el 16 de noviembre se llevó a cabo una instancia más sobre el reclamo de los ex obreros de Salto Grande. Se informó, tomando como fuente palabras del Diputado Rodrigo Albernaz, que en la Comisión de Legislación y Trabajo (de Diputados), se aprobó con 7 votos sobre 7 el proyecto de resolución que se convierte, luego de pasar por el Plenario, en Minuta de Comunicación que va directamente al Poder Ejecutivo. El Proyecto básicamente sugiere a Presidencia, que es quien tiene la potestad de legislar en materia económica y presupuestal, que cree una ley Reparatoria para saldar histórica, moral y económicamente, y satisfacer el reclamo que tiene más de 40 años de los ex obreros de Salto Grande.

Posteriormente, el mencionado legislador salteño expresó a este diario su profundo malestar con las actuales autoridades de la CTM, por su posición negativa a respaldar este histórico reclamo. Dijo al respecto: «Hay que destacar, porque esto es importante y creo que fue un golpe desde el oficialismo, que Salto Grande, la CTM, no quiso participar en la Comisión… Y se le dio un año de plazo, el último plazo, por solicitud de ellos, fue el miércoles 16 de este mes, que fue el día que se votó. Ellos iban a ir, pero no fueron, argumentaron el día anterior que no iban a participar y dieron una carta. O sea, Salto Grande no quiso participar, sobre la hora respondió negativamente. En esa carta destinan tres párrafos argumentando sobre sus inmunidades y que no tienen responsabilidad y demás, por el carácter del órgano y demás… En realidad, dicen falacias porque sí le deben responder a Cancillería y Cancillería está dentro de la Constitución. Así que Salto Grande negó el apoyo a los ex obreros, de manera edulcorada, pero claro que lo negó, y lamentablemente con la firma de un salteño, que es Carlos Albisu, eso es increíble. Esto dará para una charla personal con él, que ya hemos tenido varias… Puede haber sido porque lo presionaron, pero eso es lo que nos gustaría saber. Esperemos que esa postura cambie y más con la aprobación de todos quienes estuvieron en la Comisión, y hablo del Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio, y sin dudas que Cabildo Abierto, que fue quien impulsó».

LA CARTA

Pero, además, Albernaz puso a disposición de EL PUEBLO la referida carta en su totalidad, de la que extraemos textualmente el siguiente pasaje:

«…Objeto de la Convocatoria. Según surge de los antecedentes obrantes en la Comisión parlamentaria invocada, ha de señalarse que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande no reconoce deuda y reclamo alguno, por eventuales créditos laborales, emergentes de contratos de trabajo entre obreros y empresas contratadas para la construcción de la obra binacional. En este aspecto cabe mencionar que la Delegación de Uruguay comparte en todos sus términos, el informe técnico elevado por el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ratificado además por el Señor ministro en el seno de esta Asesora. No obstante, resulta de interés aclarar dos aspectos que se han manejado por deponentes en comparecencias al cuerpo: a) un peaje y b) un crédito con un organismo multilateral. a) De acuerdo con lo obrante en los antecedentes, surge una versión, por la que se declara que la existencia de un peaje en el puente internacional de Salto Grande habría sido una iniciativa para solventar los “créditos” de los reclamantes. Y en todo caso, podría darse en la actualidad, extendiendo los sujetos alcanzados por la tarifa, de manera de cumplir con dicho propósito. De los antecedentes radicados en el Organismo, surge que el peaje, fue un acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, para alcanzar al transporte de carga por carretera, y con el propósito de: i) orientar y distribuir adecuadamente la carga en los pasos de frontera, de manera que ninguno tenga exoneración de peaje; ii) financiar un fondo de reparo y contingencia del puente que corona la represa de Salto Grande y iii) que el remanente pueda ser destinado a responsabilidad social empresaria. Lo relatado se expresa a modo de manifestar, que no es posible darle a lo recaudado por el peaje, y destino diferente al que se acordara entre los Estados parte del acuerdo. Y en caso de que se pretenda hacerlo, debe Delegación del Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande recurrirse a la vía correspondiente, que excede las potestades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. b) Los deponentes, asimismo, manifiestan que podría incluirse dentro de una operación financiera internacional, un monto destinado a solventar los “créditos que pretenden. Cabe consignar, que las operaciones con organismos multilaterales a los que accede la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por medio de los Estados parte, consiste en recursos económicos destinados exclusivamente a la renovación y puesta en valor de los activos que forman parte del Organismo. En tal sentido, no es posible otorgarle otro destino que difiera de los propósitos que justifican ese endeudamiento. La Delegación de Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, reitera su vocación de brindar la información necesaria que se requiera, permanece a las órdenes de esa Comisión Parlamentaria, a efectos de aportarle elementos que faciliten y enriquezcan su trabajo legislativo. Atentamente. Dr. Carlos Albisu».