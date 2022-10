Sobre las obras en el puente de Arenitas Blancas y las avenidas Apolón y Vinci, respondió Elbio Machado

Uno de los reclamos más escuchados últimamente hacia el área de Obras de la Intendencia, además del arrego de diferentes calles, es la reconstrucción del puente que se encuentra metros antes de llegar a Arenitas Blancas, por la costanera. Cabe recordar que en mayo se produjo el derrumbe del puente debido a su antigüedad, al tránsito pesado que soporta y a la erosión del río. Los primeros días de setiembre, el Intendente anunció que se estaba trabajando para una reparación «en el menor tiempo posible», pero el reclamo de los vecinos no cesa, y más teniendo en cuenta que el único acceso del que disponen es el camino conocido como Subibajas, pero que no está en las mejores condiciones.

Por otra parte, la paralización de las obras en avenida Ramón J. Vinci y su continuación (que sigue denominándose Apolón), ha llevado incluso a que dos ex ediles pidieran informes a la Intendencia. EL PUEBLO consultó directamente sobre estos temas a Elbio Machado, director del Departamento de Obras.

-¿Qué se hizo hasta ahora con aquel puente?

En primer lugar, tuvimos que esperar que el río bajara para recién poder entrar a trabajar con el equipo vial, lo primero que se hizo fue un desvío del cauce, después las protecciones para que no llegue el agua, una limpieza, se llegó al fondo a ver qué había…Hubo que ampliar bien la zona porque estamos hablando de siete metros de profundidad, había que generar las condiciones para que los funcionarios pudieran bajar tranquilos a trabajar. Una vez en el fondo pudimos ver que había que demoler lo que había, no había estructuras de hierro, hasta una caldera no sé de qué año encontramos… Se optó por hacer una alcantarilla tipo H de 2 metros de ancho por 1 de alto y 24 de largo, se hizo el trabajo de fundación para salir de la base lo antes posible, por si el río subía y ahí se vino el agua, eso se llenó y tuvimos que parar la obra.

-¿En este momento está detenida la obra entonces?

Hace una semana más o menos está detenida y va a estar así un tiempo más, porque sabemos que por unos cuantos días va a estar el río alto.

Ahí con unos 6 metros ya nos complica para trabajar, a esa altura del río ya no podríamos tener gente trabajando por un tema de seguridad.

-La gente tiene que pasar por el Subibaja y se queja que no está muy bien…

Tenemos ahí un equipo vial prácticamente permanente haciendo el repaso. Generalmente trabaja lunes y martes allí, después se va a otra zona. Pero en caso de que llueva el equipo enseguida vuelve, porque con la cantidad de tránsito que tiene se desgasta seguido y hay que hacerle repaso.

-¿Se sabía que el puente requería una reparación mucho antes o fue algo imprevisto?

Habíamos notado ya algún movimiento, pero de un momento a otro se vino el derrumbe, ya había sido reparado; en alguna oportunidad se había puesto algunas planchuelas, algunos pasantes, pero lo fundamental que llevó a este derrumbe fue el alto tránsito pesado y que la estructura no estaba preparada para eso, no tenía hierro, nada.

-¿En cuanto baje el río se arregla rápido?

Una vez que baje el río hay que hacer una evaluación a fondo, porque no sabemos si el agua no va a provocar algún deslizamiento de tierra, entonces hay que hacer una limpieza para recién ver qué se puede hacer…

-Le cambio de tema. Dos ex ediles pidieron informe sobre las obras en Avda. Apolón y Avda.Vinci, el Intendente pidió prórroga para responder, ¿cómo está ese tema?

No recuerdo haber pedido postergación para la contestación, creo que estamos en los plazos, pero puedo estar equivocado…

-El miércoles 19 pidió prórroga…

Puede ser. Lo que pasó fue que la empresa no pudo cumplir con los pagos de los trabajadores, con los salarios, entonces los trabajadores pararon la obra. En realidad, es un consorcio que ganó la licitación, no solo una empresa. Tras un par de negociaciones la Intendencia decidió subcontratar a una empresa local para terminar la obra. Quien ganó la licitación sigue siendo la responsable de la obra, pero la empresa local ya está trabajando y se retomaron los trabajos, se están haciendo detalles de finalización.

-Hay muchas quejas por las rotondas, con Avda. Camino del Éxodo y con Avda. Seregni…

Sí, es lo más grande que quedó para atrás, digamos, pero ya se está trabajando de lunes a viernes allí.