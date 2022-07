Sobre el Suicidio en Uruguay. Problemática preocupante

Con motivo del día nacional de Prevención del Suicidio la A.N.M quiere llamar la atención de nuestra población sobre el grave problema del Suicidio en Uruguay. En las últimas décadas se ha observado un paulatino y permanente aumento de su prevalencia y con una tasa de 20,30 suicidas por 100.000 habitantes (en 2020) estamos entre los países del mundo más afectados por esta causa de muerte.

El suicidio constituye una tragedia sanitaria y social que afecta no sólo al individuo, sino también a la familia, a los amigos y a la comunidad donde vivía el suicida.

Con frecuencia el suicidio es vivido como un fracaso personal por parte de padres, amigos y médicos, que se culpan por no haber detectado oportunamente signos premonitorios que les hubieran permitido evitarlo. También la sociedad, en su conjunto, puede considerarlo un fracaso de su parte, ya que le recuerda la negligencia por no haber prodigado al suicida un contexto social lo suficientemente adecuado como para que se sienta querido y útil y en posesión de un sentido existencial positivo de sí mismo.

El suicidio suele estar motivado por un importante deterioro del sentido de la vida. Los factores involucrados en su consumación o desencadenamiento son variados: trastornos afectivos, traumatismos de diversa índole, aislamiento social, baja autoestima, estrés emocional sostenido, hostigamiento, trastornos alimenticios, adicción a sustancias psicotrópicas, disponibilidad de armas de fuego u otros recursos de autodestrucción. En jóvenes se pueden agregar como factores contribuyentes: el fracaso escolar, el malestar y el rechazo social.

Nuestro sistema de salud tiene el desafío permanente de posibilitar a los profesionales de la salud la capacitación suficiente y los medios adecuados para poder detectar oportunamente a los que presenten riesgo suicida o conductas de autodestrucción, a fin de prevenir y evitar la pérdida de un gran número de vidas humanas.

Recomendaciones para los profesionales de la salud.

Sería conveniente que en su formación de pre y postgrado contaran con la capacitación para:

promover estilos saludables de vida en la población;

reconocer los indicadores clínicos de posible predisposición o riesgo de suicidio por mostrar: deterioro o desencanto del sentido positivo de la existencia, síntomas de tensión física, emocional y/o social, trastornos psiquiátricos (depresión, bipolaridad), adicción a sustancias psicotrópicas, tendencias a otros comportamientos autodestructivos;

sospechar siempre la posible autoagresión suicida, ante lesiones, traumas o intoxicaciones (que muchas veces ameritan un examen toxicológico); así como frente a personas con alteraciones disonantes del pensamiento o de sus conductas sociales.

identificar grupos de riesgo para poner en marcha medidas de prevención que eviten el daño;

promover en el equipo de salud general la permanente actualización sobre la temática, así como la necesidad de realizar una oportuna derivación al equipo de salud mental ante la sospecha de una conducta autodestructiva;

colaborar con otros estamentos de la sociedad civil que también están implicados en la prevención del suicidio (familia, educación, etc.);

Recomendaciones a las familias e instituciones educativas

Con ambas entidades, familia e instituciones educativas, es necesario desplegar dos tipos de acciones fundamentales:

instruirlas para que sepan detectar en sus hijos y sus alumnos el debilitamiento del sentido existencial positivo de la vida o la pérdida del deseo de vivir;

orientarlas a una intervención profesional preventiva temprana en el caso de comprobar pérdida del sentido de la vida, cambios en las conductas alimentarias o del sueño, trastornos afectivos, aislamiento social, baja autoestima, estrés emocional crónico, trastornos alimenticios, hostigamiento, abuso de sustancias psicotrópicas, disponibilidad de armas de fuego u otros elementos de autodestrucción.

Recomendaciones a las instituciones estatales

Se considera imprescindible, en cuanto a políticas de salud, tres acciones prevalentes:

perfeccionar los mecanismos institucionales de modo que se logren sinergias positivas, integradas y coordinadas, en el conjunto de instituciones públicas, con el objetivo de prevenir el suicidio e intervenir en situaciones de crisis;

facilitar la creación de servicios de atención en salud mental, que se adapten a las necesidades específicas de los pacientes y estén destinados no solo a prevenir el suicidio sino también a ocuparse de aquellos que lo han intentado;

realizar estudios epidemiológicos sobre suicidio: motivos, causas, factores de riesgo y métodos de prevención, que permitan la actualización permanente del equipo de salud general, del equipo de salud mental y de la población en general.

Declaración de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay