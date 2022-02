SND: aprobó aforo completo para actividades y espectáculos al aire libre

Por Nicolás Caiazzo

La Secretaria Nacional del Deporte, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, determinó que desde este jueves se habilitará el cien por ciento del aforo en los escenarios donde ingresen personas vacunadas contra Covid-19. La comunicación estable dos diferenciaciones en cuanto a las actividades o espectaculares deportivos, que pasan por los desarrollando al aire libre y los que se desarrollan en espacios total o parcialmente cerrados. En los que se desarrollan en su totalidad al aire libre, marcan que habrá aforo al cien por ciento siendo irrelevante si la persona goza de esquema vacunal o inmunidad. En caso que el respectivo escenario cuente con lugares cerrados (halls, vestuarios, lugares de reunión, catering, cafetería, restaurantes, palcos cerrados, etc.), para el ingreso a éstos deberá optarse por aforo total si todas las personas que ingresen están inmunizadas o del 65% si las personas que ingresan no están inmunizadas con la pauta vacunal completa. En las actividades o espectáculos deportivos que se realizan en espacios total o parcialmente cerrados, la situación será la siguiente: – 100% de aforo si todas las personas que ingresen están inmunizadas con la pauta vacunal completa; – 65% de aforo si las personas que ingresan no están inmunizadas con la pauta vacunal completa.