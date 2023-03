Situación de precios con Argentina se mantendrá por cinco o seis años más

Ec. Gabriel Oddone

Bajo la organización del Centro Agronómico de Salto y el CCIS , se llevó a cabo la conferencia “Uruguay 2023-2024: Pendientes y Desafíos”, a cargo del Ec. Gabriel Oddone.

Estuvo acompañado por la Pta. del Centro Comercial e Industrial de Salto cra.Vera Fachín, el Director Departamental del MGAP Andrés Treglia y por el Centro Agronómico Salto el Ing.Agr. Fernando Castera.

Previamente, en diálogo con los medios de prensa locales, el Economista dió varios datos y abordó diferentes temas que hacen a la economía del país y la región.

En primer lugar , en relación a como se comportará la economía del país este 2023, dijo que habrá una desaceleración por varios motivos, pero que el mercado interno será más activo al generarse un crecimiento del salario real , en tanto la inflación se mantendrá por encima del 7%.

Menos crecimiento de la economía pero más consumo interno.

«El crecimiento esperado para este 2023 estará por debajo de un 2% seguramente , el escenario internacional no es tan favorable con mucha incertidumbre por los acontecimientos financieros recientes, con precios internacionales sobre todo en la carne menos favorable que el año pasado y las condiciones climáticas que van a condicionar mucho la zafra. En contraposición a eso el turismo va a compensar parcialmente el deterioro de la exportación, pero llega a su fin la inversión de UPM por lo tanto no tendremos inversión extranjera que el año pasado fue casi récord. Así que esto nos llevará a una economía que crecerá menos»

En contraposición a eso Oddone sostuvo que el mercado interno este año va a funcionar un poco más activo porque se está en un proceso de recuperación del salario real que va a crecer de aquí a 2024 por encima del 1,5% aproximandonos al 2% » un poco alcanzando el compromiso que el Gobierno asumió de que los salarios al final del período de gobierno sean asimilables al 2019 y eso es un compromiso que se mantendrá a como de lugar así que el consumo va a compensar .»

Por otro lado, dijo que no es probable que el déficit llegue a la meta establecida por el BCU ( Banco Central del Uruguay) , » según nuestra perspectiva el déficit se mantendrá por encima del 7% y la competitividad no va a estar en condiciones de mejorar»

Situación con Argentina se mantendrá por varios años

La situación de diferencia de precio con Argentina se mantendrá por un período de 5 a 6 años, sostuvo Oddone, y explicó porqué.

«El mensaje más importante que uno les puede trasmitir es que eso no va a cambiar , por un período largo de tiempo , hablamos de cinco a seis años. Habitualmente este tipo de fenónemo de encarecimiento en dólares de Uruguay terminaban abruptamente con una devaluación de la moneda, que recomponían los precios pero eso no va a ocurrir. Nadie debería esperar que un evento exógeno a la gestión que deben hacer les va a resolver el problema. Este es un fenómeno de diferencia de precios con dos causas, una es que Uruguay es caro en dólares , y por otro lado lo barato que nos resulta Argentina por su debilidad macro económica , por el conjunto de precios subsidiados y un menú de políticas que no es sostenible en el tiempo pero que por ahora persistirá y desarmar eso para Argentina es muy complejo, aunque hubiera otro gobierno con un mandato distinto.»

Agregó que » si los comerciantes de la zona litoral están esperando que algún evento de la economía o política económica cambien esta estructura de precios para un año y medio cometen un error. Hay que plantarse en la posición contraria porque lo peor que puede hacer el empresario es pensar que esto se va a arreglar.»

Explicó que Uruguay está sólido desde el punto de vista financiero y que se ha encarecido porque se ha vuelto en promedio más rico, pero nuestros dos vecinos se han empobrecido.

Que deben hacer los comerciantes

En este aspecto sostuvo que los empresarios deben organizarse de una manera distinta en su negocio , trabajar con la cadena de distribuidores y los proveedores para encontrar mecanismos de condiciones de precios distintos.

«Quien tiene un rol es la poítica pública» sostuvo, «ésta tiene que internalizar que este fenómeno es de largo aliento y debería promover cambios a ciertos comportamientos. Las rebajas tributarias no están mal pero no es el camino porque la rebaja no garantiza que se va a vender más , no es suficiente. «

Por otra parte el economista Gabriel Oddone se refirió a algunos cambios que son necesarios en materia de las importaciones exclusivas porque eso favorecería la competencia y en ese sentido dijo estar de acuerdo con el proyecto de la micro importación presentada por el Senador Botana.

Agregó que en Montevideo la situación que vive el litoral no es tomada en cuenta por lo que los comerciantes deben hacerse escuchar.