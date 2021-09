Síntesis Deportiva

Fútbol Villa Constitución

Los árbitros para la tercera fecha

El mapa de la tercera fecha en la Liga de Fútbol de Villa Constitución junto a las designaciones de árbitros para este domingo en el Parque Gral. Rivera.

Hora 09.00 Rampla Jr. vs. Cadys

Árbitros: Carlos López con J. Nasario y F. Nasario.

Hora 10.50 Peñarol vs. El Espinillar.

Árbitros: Héctor Chiappa con F. Nasario y C. López.

Hora 13.10 Defensor vs. Estrella Roja.

Árbitros: Jesús Nasario con C. López y H. Chiappa.

Hora 15.00 Fénix vs. Palomas.

Árbitros: Felipe Nasario con C. López y J. Nasario.

Hora 16.20 Nacional vs. Centenario.

Árbitros: Héctor Chiappa con J. Nasario y F. Nasario.

Entrada General 50 pesos.

Selección Uruguaya

Citación con nuevas caras para la triple fecha de octubre

Se dio a conocer la lista de reservados de los futbolistas del exterior de Óscar Tabárez para la triple fecha de octubre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Edinson Cavani integra esa lista. El salteño era una duda porque no estuvo en la triple fecha de setiembre ya que los clubes de la Premier League no cedieron a sus jugadores a las selecciones sudamericanas. Otros de los regresos que se dieron en esta reserva fueron: Brian Lozano, Lucas Torreira y Darwin Núñez. Entre las caras nuevas que aparecen en la lista son los defensores Maximiliano Falcón y Jonathan Rak.

Ciclismo

Fagúndez, Bonilla y Thomas estarán en el Mundial de Bélgica

Uruguay, con tres representantes, participará en el Mundial de ciclismo que se realizará en la localidad de Flandes (Amberes, Bélgica) del 19 al 26 de setiembre, competencia donde estarán los mejores exponentes del pedal en acción. Eric Fagúndez, nacido en Treinta y Tres y actual competidor del equipo español «Aluminio Cortizo», será quien nos represente en la prueba de ruta en la categoría Élite. Thomas Silva, nacido en Maldonado y nieto de Carlos Coussan que compite por el «Team Previley Coforma-Atra Sport LP» de España, participará en ruta de la categoría Sub-23, mientras que Pablo Bonilla, también de Treinta y Tres y defensor del «Star Cycling» de Bélgica, lo hará en ruta y crono de los Juniors (hasta 18 años).