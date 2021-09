Síntesis Deportiva

Sub 14 – OFI

Primera final: Florida recibe a Salto

La primera final del Campeonato Sub 14 de OFI se jugará hoy sábado 4 de setiembre a las 16 horas en el estadio «Campeones Olímpicos» de Florida.

Los dirigidos por Fabricio Martínez buscarán cosechar un buen resultado en su visita a tierras floridenses para luego definir en el estadio Dickinson al fin de semana siguiente.

La terna arbitral pertenece a San José Interior, el central: Álvaro Moreira, primer asistente: Alejandro Busco, segundo asistente: Miguel Deledon.

Fútbol Villa Constitución

Primera fecha va el domingo 5 de setiembre

La primera fecha del Campeonato denominado «María América González» se jugará mañana domingo 5 de setiembre en el Parque General Rivera de Villa Constitución. Los partidos:

Hora 09.00 Peñarol vs. Nacional

Árbitros: Fabián Osés con F. Nasario y J. Nasario.

Hora 10.50 Defensor vs. Fénix

Árbitros: Héctor Chiappa con J. Nasario y F. Osés.

Hora 12.40 Centenario vs. El Espinillar

Árbitros: Felipe Nasario con F. Osés y H. Chiappa.

Hora 14.30 Estrella R. vs. Rampla Jr.

Árbitros: Jesús Nasario con F. Osés y F. Nasario.

Hora 16.20 Cadys vs. Palomas

Árbitros: H. Chiappa con F. Nasario y J. Nasario.

Entrada General 50 pesos.

Básquetbol

El 7 de octubre comienza el Salteño de Primera

La Liga Salteña de Básquetbol definió que el jueves 7 de octubre dará comienzo el Campeonato Salteño de Primera División denominado «100 años de Circulo Sportivo» – Copa «Ricardo Scaparoni».

Se jugará en dos ruedas, todos contra todos, régimen local-visitante, clasificarán el 1 y 2 a semifinales. Luego habrá un Play In entre el 4 y el 5;y el 3 y el 6, es a un partido solo, los os ganadores serían el tercero y cuarto de la tabla general. Será tiempo de semifinales al mejor de tres partidos y la final se jugará al mejor de cinco partidos, la fecha estimada para finalizar es el 16 de diciembre. Se resolvió que cada club podrá traer una ficha Nacional o un extranjero desde el principio del torneo, luego ya no podrán hacerlo.

Vale señalar que antes de la semifinal va a ver un draft para que los 4 equipos que lleguen a ella se puedan reforzar con uno o dos jugadores de los otros equipos del medio.