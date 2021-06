Síntesis Deportiva

Selección de Perú

Paolo Guerrero no jugará la Copa América

El entrenador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, presentó su lista de 26 jugadores, dejando fuera al goleador Paolo Guerrero, para la Copa América 2021 que se disputará nuevamente en Brasil.

Guerrero, de 37 años, es uno de los referentes de Perú, pero el DT lo dejó afuera por no estar plenamente recuperado de una lesión a la rodilla.

«Su lesión a la rodilla no ha respondido de la manera esperada, él está bien, pero ha sufrido desgaste. Por eso su ausencia en la lista de convocados a la Copa América», expresó Gareca.

Apertura AUF

Peñarol recibe hoy a Rentistas en el CDS

Con tres partidos prosigue hoy la quinta fecha del Apertura, se destaca el de Peñarol recibiendo a Rentistas en el estadio Campeón del Siglo.

River Plate-Progreso. Parque Saroldi, 15:00 horas

Cerrito-Progreso. Estadio Charrúa, 17:15 horas

Peñarol-Rentistas. Estadio Campeón del Siglo, 20:15 horas

San Lorenzo

Paolo Montero es el nuevo DT

El uruguayo Paolo Montero es el nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro. El exjugador de la selección uruguaya vuelva a dirigir en el fútbol argentino tras sus pasajes por Boca Unidos (2016), Colón de Santa Fe (2016) y Rosario Central (2017).

Montero, de 49 años, se encontraba sin equipo después de su salida del Sambenedettese, equipo que milita en la C del fútbol italiano.

Tour de Suiza

El ecuatoriano Carapaz sigue liderando

La sexta etapa del Tour de Suiza fue para Andreas Kron (DEN/Lotto Soudal), en tanto que el ecuatoriano Richard Carapaz sigue líder. Los primeros planos de la clasificación general individual: