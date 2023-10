Síntesis Deportiva

Fútbol Juvenil

Salto – Florida hoy en el Dickinson en Sub 15.

Hoy sábado 21 de octubre se jugará en el estadio Ernesto Dickinson la

semifinal de ida de la Copa Nacional de Selecciones Sub 15 de la Organización

del Fútbol del Interior (OFI), entre Salto y Florida. La revancha se jugará el

sábado 4 de noviembre en Florida.

Por su parte el sábado 28 de octubre Salto disputará en el estadio Ernesto

Dickinson la segunda fase del Campeonato Integración AUF-OFI ante el equipo

de Progreso de Montevideo en las categorías Sub 14 y Sub 15.



Boxeo

Rafael Sosa Pintos pelea en Canadá.

El boxeador salteño Rafael Sosa Pintos peleará hoy sábado 21 de octubre ante

el canadiense Shakeel Phinn en la localidad de Pickering, en la Provincia de

Ontario. Phinn tiene 32 años, un récord de 25 triunfos (16 KO), 3 derrotas (0

KO) y un empate. El pasado mayo Phinn venció a otro canadiense, Ryan

Young por el título IBO Américas en categoría Super Welter.

Por su parte Sosa Pintos ira por su pelea Nº 82 en el campo rentado, de las

cuales tiene 63 victorias y 18 derrotas.



Fútbol

UEFA sentenció: ningún partido en Israel por la guerra.

UEFA no organizará ningún partido en Israel “hasta nueva orden” por razones

de seguridad debido al conflicto bélico entre Israel y el grupo miliciano Hamás.

“Tras una evaluación profunda de la situación actual en materia de seguridad

en todo el territorio israelí, el comité ejecutivo de la UEFA decidió que ningún

partido de las competiciones de la UEFA se juegue en Israel hasta nueva

orden”, señaló la confederación.

La Federación Israelí de Fútbol y sus clubes en competiciones europeas,

Maccabi Haifa y Maccabi Tel-Aviv, “quedan invitados a proponer otras

sedes/estadios fuera del territorio de Israel para sus partidos en casa”. El

partido de Europa League entre Villarreal y Maccabi Haifa, previsto el jueves,

ya fue aplazado al 6 de diciembre, así como el duelo de la Conference League

entre Maccabi Tel Aviv y Zorya Luhansk, programado el mismo día y que se

disputará el 25 de noviembre.