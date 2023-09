Síntesis Deportiva

Fútbol OFI

Salto recibe a Artigas en Sub 14 y Sub 15.

Hoy en el marco de la 6ª Copa de Selecciones Sub 14 Salto recibirá a Artigas a

las 14 horas en el estadio Dickinson. Los salteños lideran la serie y los

artíguenses vienen a dos puntos de distancia al igual que los sanduceros que

juegan con Belén en esta fecha.

Luego en el mismo Dickinson por la 30ª Copa de Selecciones Sub 15 se verán

las caras a las 16.15 horas. Salto lidera en esta generación, su rival de turno

viene último con 1 solo punto.

Repasemos como vienen los números en cada categoría:

Sub 14

Equipos Pts.

Salto 9

Paysandú 7

Artigas 7

Belén 0.

Sub 15

Equipos Pts.

Salto 5

Paysandú 3

Artigas 1

Básquetbol

Salto juega por OBL en U13, U15 y U17.

Hoy sábado 9 de setiembre las selecciones juveniles salteñas masculinas

jugarán la primera ventana del Campeonato de OBL (Organización del

Básquetbol del Litoral). Toda la agenda de partidos en cada categoría:

Gimnasio de Allavena – U13

14:00 hs. Salto – Soriano

17:30 hs. Paysandú – Soriano

20:00 hs. Salto – Paysandú

Gimnasio de Wanderers – U15.

14:00 hs. Salto – Paysandú.

17:30 hs. Salto – Soriano.

20:00 hs. Paysandú – Soriano.

Gimnasio de Touring. – U17.

14:00 hs. Paysandú – Soriano

17:30 hs. Paysandú – Salto

20:00 hs. Salto – Soriano