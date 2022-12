Síntesis Deportiva

Fútbol

Ronald Araujo cerca de volver a jugar.

Ronald Araujo ha recibido el alta médica en el Barcelona, el internacional

uruguayo ha entrado, por lo tanto, en la lista de convocados para el derbi de

este sábado en el Camp Nou.

El central no juega con el Barça desde el 17 de septiembre, desde el cruce

de LaLiga contra el Elche.

El técnico Xavi Hernández también ha sabido que puede contar contra

el Espanyol con Lewandowski, que ha recibido la suspensión cautelar de la

sanción de tres partidos con la que había sido castigado por el TAD.

Fútbol

Enzo Fernández en la mira del Chelsea.

Enzo Fernández podría tener nuevo club muy pronto, el jugador argentino

habría aceptado la propuesta del Chelsea.

Por tanto, el Chelsea y el Benfica estarían ya negociando el acuerdo para que

Enzo se convierta en nuevo jugador del conjunto inglés, después de que hayan

presentado una muy buena oferta al equipo lisboeta.

El Chelsea de momento no quiere pagar la cláusula de 120 millones de euros,

por lo que habría optado por presentar una gran cantidad de dinero para

hacerse con el talentoso futbolista argentino.

Habrá que ver si el Benfica acepta esa oferta, ya que siempre han exigido

pagar la cláusula de salida para liberar a Enzo. De momento, no se conoce la

cantidad exacta que han ofrecido desde Stamford Brigde.

Motor

Se larga el Dakar 2023 en Arabia Saudí.

Se pone en marcha hoy el Rally Dakar 2023, será la edición más dura de las

disputadas en su nueva casa, Arabia Saudí. Será la edición más larga, con 15

días de competición,

La 45ª edición del Rally Dakar arrancará en un campamento inicial cerca

de Yanbu, al norte de Jeddah hoy 31 de diciembre con la disputa de un prólogo

de 11 kilómetros y terminará el 15 de enero en Dammam, al Este del país. El

recorrido total constará de 8.549 kilómetros, de los cuales más de la

mitad, 4.706, serán contra el reloj.