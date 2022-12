SÍNTESIS DEPORTIVA

Fútbol

A Darwin le quedó grande el Liverpool.

Ayer viernes, Charlie Adam, exjugador del Liverpool inglés dijo que a Darwin

Núñez le falta un poco de fe y que jugadores como Harry Kane o Erling

Haaland habrían anotado un hat-trick con las situaciones de gol que tuvo el

uruguayo en el último partido.

Liverpool cayó 3-2 con Manchester City en Copa de la Liga este jueves y el

uruguayo dio una asistencia, pero malogró varias situaciones de gol, por lo que

se llevó algunas críticas, sobre todo en redes sociales.

“Las oportunidades que tuvo las desperdició. Si tuviera más convicción, hubiera

marcado. Otro delantero, en otra noche, hubiera marcado. Haaland o quizás

Harry Kane, probablemente, habrían marcado un hat-trick esta noche”, dijo

Adam. Hasta el momento, el delantero lleva solo 9 goles en 19 partidos con la

camiseta Red, equipo que lo fichó por casi 100 millones de euros desde el

Benfica portugués.

Fútbol

Ronald Araujo volvió a practicar en el Barcelona.

Ronald Araujo compartió entrenamiento con el resto de sus compañeros del

Barcelona ayer viernes, en la última sesión de la semana, a pesar de que aún

no tiene el alta médica de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo

derecho que le dejó sin disputar ningún minuto del Mundial con la selección

uruguaya. La previsión es que esté disponible para Xavi Hernández de cara al

primer partido después del parón, que será el derbi de Liga ante el Espanyol en

el Camp Nou del 31 de diciembre.

El plantel trabajo ayer en el campo del Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan

Gamper tras una sesión de ejercicios en el gimnasio.

Fútbol

Uruguay sigue mirando las estrellas.

Luego que la selección celeste tuviera un Mundial para el olvido, no pudiendo

pasar ni siquiera la primera fase de grupos, la AUF, dirigentes y un grupo de

gente se enfrascaron en ver cuantos títulos mundiales (estrellas en la camiseta)

tiene la Asociación Uruguaya de Futbol.

Recientemente el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol

(Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, expresó en redes sociales

que en Sudamérica está el mejor fútbol del mundo.

“En Sudamérica vive el mejor fútbol del mundo, desde hace 100 años», escribió

en Twitter, acompañado de una foto con el escudo de Uruguay y el texto primer

campeón del mundo, Argentina como actual campeón del mundo y Brasil como

máximo campeón del mundo. Pero no reparó en que la foto del escudo de

Uruguay tiene dos estrellas, levantando rápida “polémica”, luego de que

durante el Mundial de Catar la propia FIFA en su Museo mostrara a Uruguay

con cuatro estrellas.