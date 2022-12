Síntesis Deportiva

Motociclismo

1ª fecha de las finales Nacionales de VT en Quebracho.

Comienzan las finales Nacionales de velocidad en tierra en la pista de

Quebracho, ayer fue el turno de los entrenamientos, ya hoy darán inicio las

mangas competitivas en cada una de las categorías.

La jornada sabatina comenzará a las 8:30 horas y se correrá hasta las 18.50

horas, el costo de la entrada será de $ 250 (solo sábado) o bien de $ 400

(sábado y domingo).

En tanto que la jornada del domingo 11 de diciembre en el marco de la 2ª fecha

la actividad iniciará a las 8:30 horas, finalizando a las 18.50 horas, el costo de

la entrada dominguera será de $ 250.

Fútbol Sala

Prosigue hoy la fecha en la A y B.

Sigue esta noche la 1ª fecha de la Segunda Rueda en la divisional A y la 8ª

fecha de la Primera Rueda de la divisional B. Mapa de partidos:

Gimnasio de Universitario

19:00 hs. Peñarol vs Progreso (B)

20:30 hs. Cerro vs Sud América (B)

22:00 hs. Parque Solari vs Palomar (B)

Polideportivo de Ferro Carril

19:00 hs. Gladiador vs Huracán (B)

20:30 hs. Dublín Central vs Juventus (A)

22:00 hs. San Isidro B vs Rodo (B)

Ciclismo

2ª etapa de la Doble Melo hoy en dos partes.

La segunda etapa de la 73ª edición de la Doble Melo se correrá hoy sábado 10

de diciembre y tendrá dos partes. Recordemos que la prueba es para las

categorías Elite, Sub 23 Master, Codecam y Damas.

2ª Etapa A

Sábado 10 de diciembre /Denominada “Washington Gordo Nievas”

Melo/Treinta y Tres/ El Coronilla 125 km Largada oficial 08:15 hs.

2ª Etapa B

Sábado 10 de diciembre Contrarreloj Individual 22 km.