SÍNTESIS DEPORTIVA

Mountain Bike

Carrera hoy en la zona del

Parque del Lago.

La tercera y última fecha del

Campeonato de Mountain Bike

denominado Costa del Río Uruguay

se corre hoy sábado 3 de

diciembre desde las 15:30 horas

en un circuito dentro del Parque

del Lago. El certamen de MTB

tuvo una primera fecha en la

zona de Daymán y la segunda en

la zona del Aeropuerto de Salto,

en ambas carreras se contó con

un gran número de bikers de

Salto y la región. Las categorías

en carrera son las siguientes:

Elite y Máster Caballeros

Máster D Caballeros

Damas Máster

Promocionales Caballeros

Promocionales Damas

Juveniles

Principiantes Mixtos



Fútbol Sala

Tres partidos hoy por la 7ª

fecha en la «B».

La 7ª fecha de la Primera Rueda

en la divisional «B» de la Liga

Salteña de Futbol Sala tendrá

hoy con tres partidos en el gimnasio

de Universitario.

Gimnasio de Universitario_

19:00 hs. Cerro vs Palomar (B)

20:30 hs. San Isidro B vs Sol de

América (B)

22:00 hs. Parque Solari vs Rodo

(B)



Canotaje

Buenos resultados de los

salteños en el Sudamericano.

Los ocho palistas del Club Remeros

Salto que fueron parte del

seleccionado uruguayo que viajó

a Chile para participar del

Campeonato Sudamericano,

regresaron con varias medallas

demostrando su gran rendimiento.

El madallero para los salteños

fue:

Jorge Pereira: 7 de oro.

Felipe Agüero: 5 de oro y 1 de

plata.

Milagros Croci: 4 de oro y 3 de

plata.

Sofía de Lima: 2 de oro, 3 de plata

y 1 de bronce.

Rebecca Saavedra: 1 de oro y 1

de plata.

Benjamín Cesio: 1 de oro y 1 de

plata.

Agostina Revello: 3 de plata.

Manuel Constantín: 1 de plata.