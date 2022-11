Síntesis Deportiva

Liga Agraria

Universal y 18 de Julio juegan hoy la final.

Hoy sábado 19 de noviembre se jugará la final de los Play Off del Agrario 2022 entre los equipos de Universal de San Antonio y 18 de Julio.

Dicho partido comenzará a las 20 horas en el estadio Juan J. Vispo Mari, se espera un gran marco de público.

Universal dejó fuera en semifinales a Estrella, ganando los dos partidos 2 a 1. Por su parte 18 de julio le ganó 2 a 1 a Tropezón en el juego e ida de semifinales y empató a 2 en el de vuelta.

Baby Fútbol

Femenino para el domingo 20 de noviembre.

Este domingo 20 de noviembre se jugará la 2ª fecha de las Copas de Oro y Plata en las categorías Sub 13 y Sub 16, los partidos:

Cancha de Nacional – Inicio jornada 16 horas.

Nacional – El Tanque Sub 13

Peñarol – Gladiador Sub 10

Remeros – El Tanque Sub 16

Gladiador – Nacional Sub 16

Cancha de Fátima – Inicio jornada 16 horas.

Universitario – Ceibal Sub 10

Chana – Universitario Sub 13

Salto Nuevo – River Plate Sub 13

Chana – Salto Nuevo Sub 16

Cancha de la Liga Salteña – Inicio jornada 16 horas.

Peñarol – Ferro Carril Sub 16

Peñarol – Ceibal Sub 13

Universitario – Ceibal Sub 16

Fútbol

Infantino único candidato a seguir presidiendo la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al frente del organismo desde 2016, optará a un tercer mandato en marzo de 2023 sin ningún rival, «No se ha presentado ninguna otra candidatura» por parte de las federaciones antes del congreso previsto en Kigali el próximo 16 de marzo, dijo la FIFA en un comunicado, a tres días de la inauguración del Mundial de Qatar.

Infantino puede presumir del constante incremento de los ingresos de la FIFA, que estima una facturación récord de 7.000 millones de dólares (6.300 millones de euros) en este ciclo de cuatro años que concluye en 2022.