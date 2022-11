Síntesis Deportiva

Liga Agraria

Final en Sub 16 y las semifinales de vuelta en Primera.

La Liga de Futbol de las Colonias Agrarias tendrá hoy sábado 12 de noviembre actividad en Sub-16 y Primera en el estadio Juan J. Vispo Mari.

Será la final en Sub-16 entre Universal y Corralito, en tanto será el turno de los juegos de vuelta en las semifinales en Primera.

Una triple jornada prometedora de buen fútbol en el estadio Vispo Mari que sin dudas si el tiempo lo permite tendrá un buen marco de público.

Con los detalles de los partidos:

18 hs. Universal – Corralito (Final Sub-16).

20 hs. Tropezón – 18 de Julio (Ida 18 de Julio ganó 2 a 1).

22 hs- Estrella – Universal (Ida Universal ganó 2 a 1).

Fútbol Sala

Partidazo: Dublín Central – Ceibal por la 4ª fecha.

La 4ª fecha de la Liga Salteña de Fútbol Sala temporada 2022/23 prosigue hoy sábado 12 de noviembre con estos partidos:

Gimnasio de Universitario

19:00 hs. Universitario vs Atlético Juventus (A)

21:00 hs. Peñarol vs Palomar (B)

Polideportivo de Ferro Carril

18:00 hs. Dublín Central vs Ceibal (A)

20:00 hs. Huracán vs Parque Solari (B)

22:00 hs. River Plate vs San Isidro (B)

Nacional

Miguel Ángel Russo se reunió con la directiva tricolor.

Ayer jueves se dio la primera reunión de la directiva d Nacional con el DT argentino Miguel Ángel Russo.

Russo es el primero de los candidatos que se entrevistaron con los directivos albos, pero no quiere decir que sea el único, ya que otros nombres que se manejan es el de Alfredo Arias, actualmente al mando de Independiente de Santa Fe (Colombia), Jorge Bava de Liverpool, e incluso Álvaro Recoba, que está al mando de la Tercera División.

Su último equipo fue el saudí Al-Nassr, donde dirigió 20 partidos con 15 triunfos, dos empates y tres derrotas. Su principal título como entrenador fue la obtención de la Copa Libertadores de América con los xeneizes en el año 2007.