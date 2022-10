Síntesis Deportiva

Basquetbol Salteño

Ganaron Ferro Carril y Universitario por la 9ª fecha.

Anoche se jugó parcial la 9ª fecha del Campeonato Salteño de Basquetbol 2022, ya que se postergó el partido entre Salto Uruguay y Nacional para el lunes 31 de octubre. Fue victoria contundente de Ferro Carril sobre Circulo Sportivo en cifras de 133 a 77, con este resultado el equipo franjeado iguala la línea de Nacional que tiene un partido por jugar. En el otro partido Universitario dio cuenta de Juventus en cifras de 82 a 78, en un partido de trámite más parejo donde el rojo finalmente se quedó con el punto en juego.

Postergado para el lunes 31 de octubre

Gimnasio de Nacional.

21.00 hs. Nacional – Salto Uruguay.

Posiciones del Salteño

Nacional 17

Ferro Carril 17

Salto Uruguay 13

Juventus 12

Universitario 11

Círculo Sportivo 9

Liga Agraria

Se juegan hoy las semifinales en Sub 16.

Se jugarán hoy sábado 29 de octubre los partidos de semifinales en la categoría sub 16 en el estadio Juan J. Vispo Mari. Vale señalar que en primera todavía no se inicia la instancia de semifinales debido a una posible apelación ante OFI de Defensor de Parada Herrería contra Tropezón. Con los dos partidos de Sub 16 para hoy: 19:00 hs. Universal – Independiente 20:30 hs. Corralito – Tropezón

Club Centenario

Campeonato Individual de Casin.

El Club Centenario organiza para los días 4,5 y 6 de noviembre un Campeonato Individual de Casin con hándicap 10% por categoría. Las inscripciones se pueden realizar a través del 097 458 074, el costo de la misma es de $ 500. Si es necesario comunica la organización por la cantidad de inscriptos se terminara el día lunes 7 de noviembre.