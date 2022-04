Síntesis Deportiva

Motociclismo. Pista Gautron habilitada para entrenamientos.

La Unión Moto Club Salto comunica que aprovechando la humedad del piso y feriado este fin de semana sábado 30 y domingo 1 de mayo, está habilitada la pista en Avda. Gautron desde las 14 horas con mantenimiento.

Cabe señalar que los Socios de UMCS tienen ingreso gratuito y los No socios abonan $ 200 por día por moto.

Mountain Bike

Cicloturismo rumbo al Saladero Guaviyú

La Travesía de Ciclocturismo para el 1º de mayo organizada por el Proyecto Bikers tendrá dos distancias una de 45 y otra de 85 Km.

La salida está pactada para las 8 horas desde Termas de Guaviyu donde la entrada para los bikers que participaran de la actividad será gratuita.

Hay grupos invitados de Paysandú, Artigas y Rivera, cabe señalar que se contará con un vehículo de apoyo.

Baby Fútbol

4ª fecha del femenino para el domingo 1º de mayo.

En el baby fútbol femenino se jugará este domingo 1º de mayo la 4ª fecha del Salteño 2022 con todos los partidos, uno por uno:

Cancha de Peñarol

14:00 hs. Peñarol – Gladiador Sub 13

15:10 hs. Nacional – Liga Agraria Sub 13

16:20 hs Peñarol – Remeros Sub 16

17:20 hs. Peñarol – Gladiador Sub 10

18:20 hs. Peñarol – Liga Agraria Sub 10

Cancha de la Liga

16:00 hs. Universitario – Gladiador Sub 10

17:10 hs. Liga Agraria – El Tanque Sub 16

18:20 hs El Tanque – Universitario Sub 13

19:30 hs. Universitario – Gladiador Sub 16

Cancha de Salto Nuevo

16:00 hs. Salto Nuevo – River Plate Sub 13

17:10 hs. Ceibal – Chaná Sub 13

18:20 hs Nacional – Ceibal Sub 16

19:30 hs. Salto Nuevo – Ferro Carril Sub 16