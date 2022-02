Síntesis Deportiva

Manchester United

Edinson Cavani no jugará ante el Middlesbrough.

El salteño Edinson Cavani no formará parte del plantel del Manchester United en el duelo «FA Cup» ante Middlesbrough en Old Trafford y así lo dio a conocer el entrenador Ralf Rangnick en conferencia de prensa. Cavani que actuó en las victorias de Uruguay ante Paraguay en Asunción y Venezuela en el Centenario, recibió un permiso especial para retornar más tarde a los entrenamientos con el club. «Cavani regresará este fin de semana», explicó el entrenador alemán ante la consulta de los periodistas y mencionó: «él se puso en contacto conmigo para preguntarme si podía quedarse dos días más en casa, y se lo permití». «Sabía que no iba a poder jugar de todos modos», amplió y razonó: «eso teniendo en cuenta el tema del jet-lag y todo eso, así que no formará parte del grupo». Cavani si estará a disposición en el duelo del próximo martes de visitantes ante Burnley en el estadio Turf Moor por la vigesimocuarta fecha de la Champions League.

Futsal

Uruguay va por el 5º puesto en la Copa América.

La selección uruguaya de futsal perdió 2-0 frente a Brasil ayer en Asunción por la quinta fecha del grupo A de la Copa América.

A los 7’ del primer tiempo, Pito abrió el marcador con una volea espectacular, mientras que a los 18’, él mismo conectó de cabeza un pase alto y anotó el segundo tanto, que terminaría siendo definitivo. Con este resultado, la celeste se quedó con el tercer puesto del grupo, dado que para quedar segundo debía ganar por dos goles, ya que Colombia venció 5-3 a Ecuador más temprano. Uruguay finalizó con 6 puntos y +2 en diferencias de goles, mientras que Brasil lideró con 12 puntos y Colombia con 9. Ecuador quedó con 3 unidades y Chile no sumó. Uruguay jugará el domingo ante Venezuela por el quinto puesto.

Apertura AUF

Fénix recibe hoy a Peñarol en el Capurro.

La primera fecha del Torneo Apertura comenzará hoy sábado 5 de febrero a las 9:30 horas en el Estadio Centenario con el duelo entre Montevideo Torque City y Cerro Largo, para el que fue elegido Diego Riveiro como árbitro Hoy a las 17 horas jugarán Fénix-Peñarol en el Capurro con el arbitraje de Leodan González y Andrés Cunha será el árbitro entre Defensor Sporting y Liverpool en el Franzini a las 19:30 horas