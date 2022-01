Síntesis Deportiva

Vóley Playa

Comienza torneo en Costanera Norte

Hoy sábado 15 de enero hora 17:15 arrancan los primeros partidos del torneo

de duplas organizado por Deportes de la Intendencia y la Liga Salteña de

Voleibol. Los partidos para hoy:

17:15 hs. Campos – Campos vs. Romero – Larrosa

18:00 hs. Viera – Ruppel – Suarez vs. Piriz – Lechini

18:45 hs. Jaime – Rivarola vs. Romero – Larrosa

19:30 hs. De Cuadro – Vivero vs. Acosta – Proenza – Ferrao

20:15 hs. Cincunegui – Garcìa vs. Viera – Ruppel – Suarez

21:00 hs. Cincunegui – Ambert vs. Campos – Campos

21:45 hs. Acosta – proenza – Ferrao vs. Padilla – Carvalho

22:30 hs. Cincunegui – Ambert vs. Jaime Rivarola



Motociclismo

Segunda fecha del Nocturno en pista Gautron.

Esta noche la Unión Moto Club Salto (UMCS) organizará una nueva actividad

en la pista Gautrón (ubicada entre Apolón de Mirbeck y Garibaldi).

Será la segunda fecha del campeonato nocturno de velocidad en tierra. La

movida comenzará a las 19 horas y contará con el protocolo sanitario

correspondiente.

Las categorías que participarán de la carrera serán 110 cc, 125 cc Libre, 125 cc

Standard, 200 cc, 230 cc, Master, Damas, Escuela, Iniciantes, Vale Todo y

VT2. El costo de las inscripciones es de $ 850 de forma anticipada por Abitab

Net y $ 1.500 por categoría el día de la competencia.

Las inscripciones se pueden realizar a través del al 096 784 635 o a la hora de

la carrera. Habrá premios a los mecánicos n esta segunda fecha.



Real Madrid

Valverde entrenó con vendaje en su rodilla izquierda.

El volante del Real Madrid presentó molestias en su rodilla izquierda después

del clásico por las semifinales de la Supercopa de España, donde anotó el gol

de la victoria en el alargue.

En el entrenamiento de ayer entrenó con un vendaje en la rodilla izquierda,

pero, según apuntan desde España, lo hizo con normalidad y llegaría bien a la

final de este domingo a las 15:30 horas.

Es la misma rodilla que se lesionó en el Clásico de LaLiga en el Camp Nou el

pasado mes de octubre. En ese momento, sufrió un esguince en el ligamento

lateral y lo mantuvo alejado 1 mes de las canchas.

Todo parece indicar que la situación de hoy no es tan grave, ya que pudo

entrenar con todo el grupo. Según se pudo ver en los entrenamientos, no

empezaría desde el inicio, pero podría tener minutos en la final.