Siniestro grave en Manuel Oribe y Carlos Reyles

Próximo a la hora 08:05’ de ayer , se produjo un siniestro de transito en intersección de Avdas. Manuel Oribe y Carlos Reyles, entre una camioneta y una moto, a raíz del choque el conductor del birrodado quedo atrapado debajo del otro vehículo, resultando éste con lesiones. Al lugar concurrió Unidad EMI visto el lesionado por el médico a cargo diagnostico “politraumatizado, trasladado al CAM”

se constató que el chofer de la camioneta presentó espirometría positiva, siendo detenido hasta que se le pudieran tomar declaraciones

Siniestro fatal en la entrada a Villa Constitución

Ayer a la hora 12 y 30 desde Ruta 3 y camino Oxandabarat (entrada a Villa Constitución)

Se recibe llamado en servicio 911, por siniestro de transito entre moto y camioneta, derivándose personal Policial al lugar, donde Personal médico estaría trabajando con una persona del sexo masculino, de 60 años, quien fallece momentos después. El fallecido sería el conductor de la moto marca WINNER 125 matriculada en Salto, quien aparentemente circulaba de este a oeste (saliendo de un establecimiento de la zona) . El conductor de la camioneta marca Toyota matriculada en el departamento de Treinta y Tres , resultó ser un masculino de 35 años de edad, quien circulaba por Ruta Nº3 de norte a sur. Concurren al lugar autoridades Policiales de Jefatura y Seccional 7ma, Policía Caminera y Policía Científica.

Vuelco sin lesionados.

A la hora 18:30’ del viernes , personal policial concurre a Ruta 4 Km 118 por un siniestro de transito,una vez en el lugar se entrevistan con la conductora de un auto marca Fiat modelo Uno Way, la que manifestó que debido al mal estado de la ruta y el pedregullo suelto, pierde el dominio del vehículo, haciendo un trompo y posterior dan una vuelta, quedando el vehículo con las ruedas hacia arriba. No están lesionados, no desean asistencia.

Hurto en comercio.

A la hora 09:30’ de ayer , en intersección de calles Morquio y Varela, el dueño de un comercio denuncio que mediante daños en la reja y ventana, personas extrañas le hurtaron un juego de llaves de tubo, un martillo y destornilladores varios. Se trabaja.

Información oficial sobre incendio en vivienda

Próximo a la hora 19:30’ del viernes , personal policial y Bomberos concurren a calle Maciel casi calle Leslie Duarte Bº Villa Sara, en el lugar se entrevistó a un masculino mayor de edad, el cual estaría lesionado en un brazo ya que debió romper un vidrio para poder sacar a la propietaria de la misma que se encontraba en el interior de la vivienda, al parecer el incendio se inicia por un corto circuito. Atendido el masculino en el lugar por el médico a cargo de Unidad de EMI, diagnostica “herida cortante en antebrazo derecho, se lo traslada al Hospital Salto”. Bomberos extingue el fuego resultando la finca con pérdidas parciales.-