siniestro de transito.

Próximo a la hora 00:10 de ayer se registro un siniestro de tránsito en el cual en circunstancias que el conductor de la moto Yumbo Dakar, matrícula de este Departamento de Salto circulaba por calle Chiazzaro y próximo a calle Maciel por causas que se tratan de determinar pierde el dominio de la motocicleta impactando seguidamente con un auto Suzuki Maruti el que se encontraba estacionado en el lugar sin ocupantes, resultando lesionado. Acudió al lugar ambulancias de EMI, donde el médico a cargo asiste al mismo, diagnosticando en forma primaria “Traumatismo en mano izquierda y heridas cortantes”, siendo trasladado a emergencia del Hospital Regional Salto. Trabajaron en el lugar PADO y Brigada de Policía de Tránsito.

desorden en vía publica

la hora 08:15’ personal P.A.D.O concurre a Avda. Patulé esquina calle Washington Beltrán, por un desorden en vía publica y una femenina portando arma blanca. Una vez en el lugar avistan a un masculino y a una femenina, ambos mayores de edad circulando a pie, los que identificado carecen requisitoria, se les paso revista y no fue hallada arma alguna, se les permitió retirar, junto a ellos circulaba un masculino mayor de edad con una moto, el que al notar la presencia policial intenta arrancar la moto, no logrando encenderla, este en estado de ebriedad y sin documentación para conducir. Se solicito personal del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia de Salto, a fin de que la moto sea incautada por estos, en momento que personal Policial se encontraba esperando, el masculino se agacha para revisar una parte de la moto que se encontraba dañada, desconectando un caño de nafta prendiendo fuego la misma, por lo que inmediatamente se lo retira para que este no sufra quemadura y se lo detiene, por el lugar pasaba un camión cisterna de la Intendencia quienes sofocan el fuego. Puesto el hecho en conocimiento al Sr. Fiscal de Turno dispuso “el masculino permanezca en calidad de conducido hasta recuperar su estado, acta por el art. 61 C.P.P, la moto sea incautada por el Cuerpo Inspectivo, dar tramite al Juzgado de falta y sea emplazado sin fecha”. Se trabaja.-

Detenidos

A la hora 15:30’, mientras personal P.A.D.O realizaba recorridas por zona del Hospital Salto, avistan a un masculino circulando en moto en actitud sospechosa, este al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, siendo seguido a distancia, ingresando a un taller ubicado en intersección de calles 19 de Abril y Arregui, donde es detenido. Informado el Sr. Fiscal de Turno dispuso “detención del masculino y conducción para el día de mañana a Sede de Fiscalía, declaración por articula 61 del CP.P, incautar moto y sustancias, personal de Científicaconcurra al lugar para relevamiento fotográfico de la escena y lo incautado, dar cuenta al Juez de Falta”. Se trabaja.-

siniestro de transito.

A la hora 17:40 del jueves en avenida Gral. Manuel Oribe y calle Martín Elizaincín se registro un siniestro de tránsito entre una camioneta Fiat Strada guiada por un masculino mayor de edad y una moto Winner, conducida también por un masculino mayor de edad. Como consecuencia del accidente resulto el conductor del birrodado lesionado. Acudió al lugar ambulancias de EMI, donde el médico a cargo asiste al mismo, diagnosticando en forma primaria “Poli traumatizado leve”, siendo trasladado a emergencia del Hospital Regional Salto. Trabajaron en el lugar PADO y Brigada de Policía de Tránsito.

– BELLA UNIÓN

HURTO

Fue denunciado ayer el hurto de un cargador portátil para batería marca DIOR, un taladro eléctrico, un taladro a batería y una amoladora, sustraídos desde el garaje de una finca ubicada en calle General Rivera. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. Las actuaciones fueron derivadas al Área Investigativa de la Zona Operacional II.