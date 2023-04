Sindicatos de Uruguay harán un paro general en rechazo a reforma jubilatoria

La central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, decidió convocar a un paro general de 24 horas con movilización para el martes en rechazo al proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social que aumentará la edad de retiro de los trabajadores de 60 a 65 años promovido por el Gobierno.

Así lo confirmó este lunes a la prensa el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien aseguró que está previsto que «todas las ramas de actividad» paralicen sus actividades en el marco de una jornada de huelga que, opinó, será «amplia» y «contundente», pues pararán, entre otros, los sindicatos del transporte, la educación y la salud.

«Esto es una demostración de protesta y al mismo tiempo un acto importante con todas las organizaciones sociales», indicó el referente sindical uruguayo, quien apuntó que los trabajadores se concentrarán sobre las 16.00 hora local, cerca del Palacio Legislativo, donde luego habrá una oratoria.

Sobre el proyecto enviado al Parlamento por el Ejecutivo del centroderechista Luis Lacalle Pou el pasado octubre y que puede tener la sanción definitiva del Senado el martes si alcanza la media sanción en la Cámara de Representantes este lunes, Abdala expresó que constituye un «ajuste fiscal encubierto» y un «recorte de derechos».

«Es una reforma que nació criticando un presunto déficit en el Banco de Previsión Social y en otras instituciones pero que sin embargo en vez de mejorar la forma de financiación termina recortando derechos», enfatizó.

Creada con el aval de una Comisión de Expertos en Seguridad Social, la reforma fue calificada como «necesaria» y «solidaria» por Lacalle Pou, quien ha destacado su aprobación como una de las grandes prioridades de su mandato.

El proyecto, que no es acompañado ni por el Frente Amplio, ni por los sindicatos y los principales colectivos sociales del país, afrontó recientemente críticas de parte de integrantes del oficialismo.

En concreto, dos de los cinco partidos que integran la oficialista coalición «multicolor», el Partido Colorado y Cabildo Abierto, exigieron diversas modificaciones al proyecto original para apoyarlo en el Legislativo que, luego de mantener reuniones de negociación, Lacalle Pou aceptó.

En Salto

Hoy se cumple una «paralización de 24 horas con características generales», explicó Romina Espinosa





Presidente de la Mesa Departamental del PIT CNT, Romina Espinosa, explicó: «Estamos llevando adelante una medida de paralización de 24 horas, con características generales, es decir que adhieren todos los sindicatos y afectaría a todos los servicios. Tiene que ver con el rechazo a la reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical entiende, y así lo entiende también el movimiento intersocial y todas las organizaciones que esto nuclea, de que la reforma debe ser una reforma de la seguridad social en su conjunto, con una mirada más integrativa, con una mirada más de justicia social, una mirada más equitativa y no con las perspectivas y las características que se está planteando en este proyecto que se está votando en el Parlamento. Este proyecto de reforma lo único que hace es modificar el sistema de jubilaciones para que los trabajadores y las trabajadoras, en vez de jubilarnos a los 60 años, nos jubilemos a los 65, donde se cambia la forma en que se calcula la jubilación, y ahí estamos teniendo una pérdida de hasta un 30%. Es decir, vamos a trabajar más años para cobrar menos jubilación y la perspectiva de todo esto tiene que ver con una cuestión meramente económica. La fundamentación para esta reforma es el desfinanciamiento o el déficit del BPS, y nosotros desde el movimiento sindical hemos planteado alternativas para las nuevas fuentes de financiamiento. Por ejemplo ampliación de impuestos a las grandes propiedades y también que se aumenten los aportes patronales, porque si los trabajadores y las trabajadoras aportamos a la Seguridad Social un 15% por ejemplo, las empresas aportan la mitad. Entonces hay cuestiones para rever, hay cuestiones que nosotros entendemos que se pueden buscar otros mecanismos de financiamiento del BPS y que no seamos solamente las trabajadoras y los trabajadores que tengamos que desembolsillar no solamente más dinero sino que además durante más tiempo. Es una cuestión que entendemos que debe ser considerada. Las AFAPS por ejemplo tienen que ser derogadas y no ampliado el régimen como lo propone este proyecto donde no solamente van a haber más AFAPS sino que va a ser obligatorio no a partir del monto que es ahora, sino desde el primer salario, el mínimo. Entonces son cuestiones que creo que tenemos que apropiarnos todos y todas, tenemos que participar de la movida, informarnos y entender por qué el movimiento sindical está convocando a esta movilización».