Sindicato de Funcionarios Policiales confirmó a EL PUEBLO que ven como “favorable” la serie de cambios que hubo en los altos mandos de la Policía

También se refirieron al vínculo con Astesiano

Como es de público conocimiento, últimamente el Ministro del Interior Luis Alberto Heber decidió la remoción del cargo de quien se venía desempeñando como Director Nacional de la Policía, Diego Fernández. Si a eso se suma que el N” 2 ya habrá renunciado poco antes, y que Heber también removió de su cargo al N°3 (Jorge Berriel), queda claro que toda la mayor cúpula policial ha cambiado. Sobre ese tema EL PUEBLO conversó con Patricia Noy, Vicepresidente del Sindicato de Funcionarios Policiales (SIFPOM-U). Pero además fue propicia la ocasión para consultarle sobre la vinculación de este sindicato con el (ahora procesado) ex principal de la Custodia Presidencial, Alejandro Astesiano, tema que también ha dado mucho que hablar en los últimos días.

-¿Qué opinión le merecen los cambios en los altos mandos policiales?

Lo vemos como algo favorable ya que en más de una oportunidad hemos mencionado que la relación con Fernández no era la más fluida y la más adecuada ya que no era muy afín a los sindicatos, era lo que nosotros llamamos «de la vieja escuela» y no se mostraba muy receptivo para poder trabajar mancomunadamente en la problemática de los compañeros. Entonces por eso se nos dificultaba mucho trabajar con él. Generalmente para tratar algún tema, teníamos que recurrir a las autoridades del Ministerio del Interior, porque con él no podíamos solucionar; cosas que él mismo podría solucionar, pero era como que no le gustaba mucho negociar con el sindicato. Así que por parte de lo que es el Director Nacional lo vemos como algo favorable.

-Y sobre el nuevo Director, el salteño Azambuya, ¿qué piensan?

Con Azambuya nosotros ya estuvimos reunidos cuando él asumió como Jefe de Policía de Florida. Él sí nos recibió muy bien, se mostró muy colaborativo para poder trabajar las problemáticas y demás, así que esperamos que siga por ese camino. Si bien ya tuvimos reuniones con él, entendemos que ahora tendrá diferentes responsabilidades, no es lo mismo ser un Jefe de Policía que ser el Director Nacional de toda la Policía, pero ya cuando muestra disponibilidad para trabajar mancomunadamente en la problemática de la Policía, creemos que eso ya da una buena señal de que vamos a poder trabajar bien.

-Dijo recién que tenían que comunicarse directamente con el Ministerio, ¿acceden fácilmente al Ministro Heber por ejemplo? Sí, sí, nosotros tenemos una comunicación bastante fluida tanto con Heber como con cualquiera de los asesores. Obviamente nosotros lo dijimos en su momento, lamentamos mucho la salida de Calabria, pero hoy en día con Martinelli también tenemos una comunicac

muy fluida y también se han resuelto bastantes problemáticas. Lo mismo con otras autoridades del Ministerio del Interior, tenemos un buen relacionamiento…

-¿Y no era así con Bonomi?

No, con Bonomi en realidad nunca, durante todo su período, nunca tuvimos siquiera su teléfono y cuando solicitábamos reuniones era muy difícil acceder a ellas. Generalmente lo cruzábamos, como decimos nosotros, en las propias unidades, cuando él iba a hacer algún evento.

-En eso ven que se ha mejorado entonces…

Sí, por lo menos en lo que es la comunicación y el recibimiento lo hemos mejorado.

-¿Podría explicarnos cuál era el vínculo del sindicato con Alejandro Astesiano?

Cuando comenzó todo el tema de Astesiano, Patricia (Rodríguez, Pte. del Sindicato) lo dijo en más de un medio de prensa, que sí había una comunicación con Astesiano. El tema se dio cuando en una reunión él se acercó, se presentó diciendo que era el custodio del Presidente, él había sido policía anteriormente, entonces sabía de las carencias que a veces enfrenta la Policía, y se puso a las órdenes, se mostró totalmente colaborador e interesado en poder ayudar, desde su lugar, en lo que pudiera con la Policía. O sea, nunca nos íbamos a imaginar obviamente que podía ser una persona involucrada en hechos delictivos. Pero hubo sí un intercambio de teléfonos con Patricia, ellos se comunicaban, tampoco todos los días, pero tenían cierta comunicación.

-¿Colaboraba incluso económicamente?

Nosotros somos una asociación civil y como bien ustedes saben, porque Alejandra (Alves) allí (en Salto) siempre realiza eventos por el Día del Niño por ejemplo, siempre realizamos eventos para los hijos de los afiliados y demás, y en una de esas oportunidades él tomó conocimiento que íbamos a realizar la fiesta por el Día del Niño y se ofreció a colaborar con bebidas. Como lo han hecho también otras empresas y otras personas, no solamente Astesiano, también lo ha hecho Richard Reed, lo ha hecho Sarubi. Es como que usted mañana se entere que hay un evento de estos, lo vea como algo favorable y diga: bueno, yo quiero colaborar, por ejemplo con una funda de refrescos. Lo paga usted con su bolsillo y obviamente siempre se va a recibir y se va a agradecer…

-¿Ustedes dicen que las donaciones de Astesiano salieron de su bolsillo personal ?

Y bueno, eso por lo menos es lo que él nos manifestaba. Cuando entregó los refrescos dijo que era una donación suya. Y cuando a nosotros nos donan algo obviamente no salimos a investigar, no le decimos a quien dona que nos dé la boleta a ver dónde compró y quién lo pagó. Creo que es algo que nadie lo haría.

-Ese era el único vínculo entonces…

En realidad era ese sí. Es verdad sí, como salió en un artículo de Búsqueda, que había intercambio de mensajes. Muchos salieron a criticar a Patricia, pero nosotros decimos que estamos sumamente orgullosos de la Presidenta que tenemos, ella no cometió ningún delito, ningún ilícito, los que estamos en la interna y los que no, pero conocen su trayectoria, sabemos que es una sindicalista intachable que ha dado muchos años por el bien de los compañeros, por el bien de la Policía.