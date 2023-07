Sindicato de Cuidacoches molesto con el Mides porque «nos sacaron la canasta» y con la Intendencia porque «falta control» de la Zona Azul

Una vez más, integrantes del Sindicato de Cuidacoches de Salto se acercaron a EL PUEBLO para dar a conocer algunos puntos sobre los que vienen trabajando, pero especialmente para plantear una serie de preocupaciones.

En primer lugar, dijeron, les aflige la muy escasa venta de tarjetas para el estacionamiento tarifado de la Zona Azul. «Podemos decir que las ventas han bajado un 70%, hay días, como este viernes pasado por ejemplo, que varios compañeros vendieron una sola boleta, o dos», comenzó expresando Víctor Mezzetti, presidente del sindicato. Consultado sobre los motivos, dijo que «la gente no quiere pagar, te dicen que en 5 minutos vuelven y se pasan una hora de repente, y como no hay inspectores controlando…». A esto agregó Ramón Aguilera que «la gente mismo nos dice: ¿para qué voy a poner tarjeta si no andan los inspectores?». Y María Emed fue todavía más tajante y dijo que «tienen que aplicar multas directamente, no solo avisos, es la única forma que la gente cumpla y nosotros podamos trabajar».

Además, siguen reclamando más cartelería, ya que entienden que al no haber carteles indicadores, menos aún se respeta la normativa. En este sentido, dijo Mezzetti que «sigue faltando en 25 de Agosto, Rivera, Larrañaga, Sarandí, parte de Brasil y 19 de Abril».

EL MIDES Y «LA CANASTA QUE NOS HAN SACADO»

Otro punto que plantearon es que aspiran a contar algún día con un sueldo, y a recuperar el beneficio de la canasta del Mides. «Cuando arranque la farándula política todos se acuerdan, pero nosotros no somos una promesa política», dijo Mezzetti, y recordó que ya han logrado el

pase libre de ómnibus y ropa de abrigo. «Así que ahora vamos a empezar de vuelta por el tema de la canasta del Mides que nos han sacado. Teníamos la canasta, yo tuve que llamar al Mides de Montevideo, por intermedio de Tránsito llegó la lista, y después, de un día para otro nos han sacado esa canasta. No nos dijeron el motivo, no dijeron por qué. Pero ahora en setiembre vamos a ir a Montevideo y voy a pedir una reunión con el director del Mides para ver por qué motivo nos han sacado, porque hay cuidacoches que tienen cuatro o cinco criaturas, pagan alquiler, y no se puede decir que ganan bien vendiendo dos o tres boletas por día».

Respecto a esa ida a Montevideo, dijo que será un encuentro de varios sindicatos de cuidacoches: «de Montevideo, Maldonado, Paysandú, Punta del Este, Florida…».

«NO SACAMOS FOTOS, NO SOMOS CUERPO INSPECTIVO»

Hace poco tiempo trascendió la denuncia de un edil respecto a que habría cuidacoches que toman fotografías de vehículos en infracción, para luego enviarlas a la Dirección de Tránsito y a raíz de ello se aplicarían multas. Consultados sobre esto, en primer lugar los sindicalistas respondieron casi al unísono que «no sacamos fotos, nunca lo hicimos, porque no somos cuerpo inspectivo». Añadió el presidente que “no tenemos derecho a hacer eso, pero los usuarios tienen que saber que ellos tienen la obligación de poner una boleta. A veces reciben una multa porque justo pasa un inspector y los multa, pero como nos ven a nosotros con el celular se confunden”.

Asimismo pusieron a disposición de este diario un audio en el que Henry Albarenque, Director de Movilidad Urbana de la Intendencia, desmiente categóricamente la acusación. Las textuales palabras de Albarenque son estas: «Es totalmente mentira. Los inspectores tienen que estar con el vehículo o con la persona. Se dan casos de que se sanciona al vehículo por estar mal estacionado u otra sanción que el inspector hace, o si está el que conduce el vehículo por supuesto se pide su firma. Pero de otra manera no corresponde la sanción».