Sindicato de Cuidacoches de Salto prepara un festival por el Día de la Madre y solicita colaboración

Con nueva Comisión Directiva

Desde hace varios días el Sindicato de Cuidacoches de Salto viene preparando un festival con motivo del Día de la Madre, ya que no solo la organización en sí implica horas de trabajo, sino también porque durante estos días aspiran a recibir colaboraciones de la población. Víctor Mezzetti, recientemente reelecto presidente de este sindicato dijo que «el evento por el Día de la Madre es el 14 de mayo, estamos organizando que sea en plaza de La Amarilla. Les pedimos que se sumen todas aquellas personas que quieran dar una mano, tenemos que recordar que nosotros no tenemos ingreso ni una mano de la Intendencia, pero nos estamos moviendo igual para que todo salga como tiene que ser. Hasta ahora tenemos un buen apoyo de comercios que nos están dando una mano como auspiciantes del evento. Se hará todo en base a colaboraciones, para la cantina nos están ayudando los propios comercios, y todas aquellas personas que quieran una mano son bienvenidas. Es importante aclarar que no recibimos dinero como colaboración, lo que pedimos son algunos refrescos, algunas latas de cerveza, porque no se va a trabajar con botellas, pero sí latas, ese tipo de cosas necesitamos para la cantina».

Agregó que «hasta el momento tenemos varios grupos musicales ya confirmados y es todo a beneficio de nuestro sindicato; todo lo recaudado será para cubrir los gastos de papeles, de trámites de Escribano…(tramitan su Personería Jurídica) por eso pedimos la colaboración y se pueden comunicar con nosotros al 096 110 103”.

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

Días pasados se procedió a realizar elecciones en el sindicato para el período 2023-2025. Así quedó conformado:

Presidente (reelecto): Victor Mezzetti. Vicepresidente: María Emed. Secretario: Daniel Godoy. Tesorero: Carlos Martínez. Comisión Fiscal: Ramón Aguilera, Jacinto Aguerre, Rubén Lúquez. Prensa: Maria Emed, Juan Gómez, Domingo Rodríguez.

Mezzetti dijo a EL PUEBLO que algo por lo que lucharán de aquí en más es “por alguna canasta básica y un mini sueldo para todos los afiliados”, y agregó que “tenemos una buena relación con la Intendencia y con la Junta Departamental”. En tanto Godoy, el nuevo Secretario, comentó: «Esta nueva directiva lo que tiene en proyecto es seguir con la Zona Azul y exigiendo la cartelería para que los compañeros puedan seguir trabajando. También seguimos exigiendo a las autoridades el carnet para que todos los afiliados al Sindicato puedan tener pase libre por 6 meses. Por supuesto que también tenemos como idea sumar a más compañeros, si hoy somos 35, que seamos 60 o 70».