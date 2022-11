Sin soluciones a la ilegalidad y sin oportunidades.

Por Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado.

Se establece por parte del Senado, medidas de alivio fiscal para comercios pequeños, sin resolver las cuestiones que hacen a la realidad de las Políticas de frontera, dejando a los ciudadanos como culpables de querer aliviar su presupuesto familiar y comerciantes que seguirán cerrando sus puertas lamentablemente en esta zona del Uruguay.

Como mencionamos, el Senado según repartido N° 572 en carpeta N° 851 de noviembre de 2022, aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece medidas de alivio fiscal a las micro y pequeñas empresas de las zonas fronterizas.

Entonces se establece la exoneración de aportes patronales, del Mono tributo, IVA mínimo mensual en el Literal E, de anticipos de IRAE, y pagos mensuales del Impuesto al Patrimonio, lo cual es bienvenido, pero no soluciona las cuestiones de fondo y las irregularidades que se pueden suscitar, donde las oportunidades de crecer y aumentar las ventas no son contempladas.

La propuesta del gobierno prorroga y amplía los beneficios dispuestos en la Ley 19.993, como exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios y de la prestación tributaria unificada Monotributo y Monotributo social Mides, pero en ningún caso se hace referencia a los tres proyectos de leyes presentados desde el año 2021 por Senador Germán Coutinho del Partido Colorado, del Senador Sergio Botana del Partido Nacional o del Senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, que siguen sin atenderse, porque no están en agenda legislativa por ser un tema residual para muchos de nuestros legisladores.

Este proyecto refiere a la exoneración del IVA mínimo mensual para las empresas comprendidas en el régimen “Pequeña Empresa” (Literal E), de los anticipos mínimos de IRAE, y la exención de los pagos mensuales del Impuesto al Patrimonio; entonces en el artículo 1 de la iniciativa del Poder Ejecutivo amplía el alcance de las medidas a todas las empresas cuyo domicilio fiscal del local principal se encuentre en un departamento fronterizo con paso de frontera terrestre y dentro de un radio de 60 kilómetros de ese paso de frontera, comprendiendo Río Negro, Paysandú y Salto, donde los problemas ya están instalados desde la apertura de los puentes, donde según Migraciones en mayo de 2022 cruzaban cerca de 15000 personas, para junio y julio estuvimos en 55000 personas y hoy superan las 170000; lo cual refleja la complejidad y dinamismo de este tema tan importante y donde la diferencia cambiaria es muy importante.

En cuanto al plazo de vigencia de las medidas, el segundo artículo del proyecto establece un plazo de seis meses a partir del 1 de noviembre de 2022, y faculta al Poder Ejecutivo a prorrogarlo por única vez, lo cual no resuelve cuestiones como: la rebaja del IMESI en combustibles, donde la diferencia es 4 a 1 más allá de la exoneración del 30% que ya existe con el pago de tarjetas de crédito o débito; tampoco se regulan los precios, que es un tema de macro economía, donde el Observatorio de la UCU ha establecido diferencias del 358% entre algunos productos, y seguimos en un país caro, prolongando incertidumbres y reconociendo que no somos competitivos, no se establecen soluciones a las importaciones simplificadas que pueden ayudar a los pequeños comerciantes y distribuidores de nuestra zona, no se definen las regulaciones para la franquicia especial de tráfico fronterizo establecida en el art 146 del CAROU, por lo cual no se define el concepto de subsistencia familiar y no se establecen claramente los alimentos que integran la canasta básica según la normativa aduanera que autoriza el ingreso de 5 kilos según Aduanas.

En definitiva, seguimos hablando de 5 kilos, sí o no; de un Director de Aduanas que pretende solucionar con una balanza la compleja realidad o manifestando que demorar la atención en el Paso de frontera de los miles de ciudadanos que libremente circulan entre países del Mercosur, en especial con Argentina, es la solución, pero no sabe que muchos lo hacen por trabajo, atención médica o turismo que tanto se habla y poco se apoya a nuestros comerciantes en Daymán o Arapey.

Seguimos con políticas de fronteras sin soluciones hasta el momento, donde aún los técnicos no son tenidos en cuenta, sin resolver cuestiones que hacen a la vida de quienes vivimos en frontera de Uruguay con Argentina, y creemos que las soluciones deben darse mientras se gobierna y no en propuestas electorales sin fundamentos o con escasos estudios para resolver la realidad de muchos ciudadanos que están pasando mal, y donde la ilegalidad se adueña de más territorios y las oportunidades no están.

Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado.