«Sin pronunciamientos desubicados y que no se prejuzgue»

Solo cabría recordar que en la asamblea anual ordinaria del pasado mes de marzo en la Liga Salteña de Fútbol, el balance no fue aprobado. Generó determinadas dudas en los asambleistas, razón por la cual por mayoría se decidió el rechazo de plano.



O por lo menos que fuese sometido a un desglose más real, en determinadas áreas donde los gastos aparecieron, «como desproporcionados y no claros», sobre todo cuando de la selección de mayores se trató.

El balance pasó por manos de la Comisión Fiscal y Comisión de Hacienda, resolviéndose la contratación de un Contador, que finalmente no se expidió. Por esa razón desde la Liga se contratará a un nuevo equipo de profesionales.

Habrá que suponer que en semanas más será elaborado un informe, que tendrá que ser sometido a consideración de la asamblea. Frente a ese tiempo que vendrá, el delegado y presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi, dejó en claro una necesidad: «que no se preguzgue la actuación del pasado Cuerpo de Neutrales de la Liga, porque además hemos escuchado algunos enfoques que no corresponden o pronunciamientos desubicados».

El representante decano no dejó de tener memoria, «porque después de todo a ellos, los pusimos nosotros. Y si entramos a prejuzgar, mala cosa para las generaciones de neutrales del futuro». Daniel Schiavi no ocultó un aspecto puntual, «porque llegado el caso quienes se fueron de la Liga, tendrán el derecho a su propia defensa. Más vale que estos temas los dejemos en claro»