Sin oferta, novillos gordos especiales cotizan los us$ 4,00

Si bien en la última semana en el mercado local las referencias para los mejores ganados gordos especiales llegaron a los US$ 4,00 por kilo, incluso llegaron a lograrse algunos centavos más por negocios puntuales concretados. La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) volvió a confirmar la tónica alcista que presenta el mercado de haciendas con nuevas subas en el ganado gordo, teniendo en cuenta los negocios realizados durante la semana del 26 de febrero al 4 de marzo.

“Con muy baja oferta de ganados bien terminados, y continuando con un leve aporte de los corrales a la faena, mercado firme y demandado para todas las categorías” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, incrementos de US$ 0,15 en el valor de novillos y US$ 18 vacas, mientras que las vaquillonas suben US$ 0,19 centavos. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,90, Vacas Gordas U$S 3,59 y Vaquillonas Gordas U$S 3,75. Reposición: “Mercado que presenta dificultad para concretar negocios por el clima, ante un importante incremento de la oferta; demanda cautelosa y poco activa por los ganados más sentidos”, referencias: terneros U$S 2,31 (U$S =); terneras U$S 1,95 (U$S -0,06); vacas de invernar U$S 1,44 (U$S -0,03).

En referencia a los ovinos “Mercado con buena oferta y buena demanda”, corderos pesados U$S 3,30 (U$S 0,02), capón U$S 3,04 (U$S 0,05) y ovejas U$S 2,93 (U$S 0,08).