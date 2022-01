Sin los mayores, Sub 17 tampoco

La decisión a nivel de la Liga Salteña de Fútbol, relativa a la no participación en el Campeonato del Interior de Selecciones. Otro tanto acontece con Paysandú y otros sectores del Interior a nivel del Litoral-Norte y Litoral. No es la primera vez que «naranjeros» y sanduceros desisten de intervenir en un mismo certamen. Hay antecedentes. En tanto, inquietudes que no faltan desde algunos ámbitos: porque Salto Capital no se suma en categoría de juveniles, a los efectos de evitar el corte brusco de algunos ciclos de jugadores. En este caso, pesa una razón reglamentaria: no es posible afrontar el Campeonato Juvenil Sub 17, sino se participa en categoría de mayores. O son protagonistas los dos combinados o ninguno lo es. Por lo tanto en el caso de la Liga Salteña de Fútbol los dados están echados.