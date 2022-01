Sin excusas: hay que vacunarse

Cuando nos enteramos de la realidad que se vive hoy con un rápido crecimiento del número de casos de infectados, nos damos cuenta que la nueva cepa del virus nos encuentra en una de las etapas en que somos más vulnerables.

Cuando ya todo parecía encaminarse hacia la “normalidad” y las actividades poco a poco volvían a su cauce, aparece esta nueva cepa a la que en principio no le prestamos demasiada atención, ni le dimos mucha importancia porque estaba muy lejos en Australia o Sudáfrica, otro de los errores que hemos cometido.

Y se entiende, casi a dos años de cuidarnos, de seguir religiosamente todas las medidas que sugerían los protocolos, este fin de año todo parecía haber mejorado. Es lógico entonces que se hubieran programado reuniones familiares, despedidas de año y demás.

Es lógico también que aún cuando se hubiera alertado del alcance de la nueva cepa, de su rápida expansión y demás, nadie se detuvo a pensar el riesgo que se corría.

Es válido también lo que dicen algunos expertos que aseguran que el virus vino para quedarse y por lo tanto tendremos que aprender a convivir con él.

Lo que seguramente no es válido es hacer caso omiso a la recomendación de científicos, médicos, autoridades sanitarias y demás, que exhortan a vacunarse como única medida que tenemos a mano no para evitar contagiarnos, pero si para disminuir la gravedad de la enfermedad si tenemos la mala suerte de que nos aparezca.

Y en esto no hay excusas. Nada justifica que no nos vacunemos. De acuerdo a lo que hemos escuchado casi el 90 por ciento de quienes están padeciendo la enfermedad en nuestros días, no se habían vacunado, desechando la recomendación médica y científica. Varios de ellos hoy están CTI.

Coincidimos en que la vacunación no debe ser obligatoria. Lo hacemos porque creemos que todo uruguayo más o menos consciente e instruido debería saber que no vacunarse significa entregarse atado de pies y manos a la posibilidad de contraer la enfermedad en sus características más graves.

Bastaría observar la fila de vehículos que aguardan turno, algunos con hasta cuatro personas en su interior para hacerse hisopado. Teniendo en cuenta la expansión casi explosiva de esta cepa, es fácil entender por qué el crecimiento del número de casos.

En definitiva, como lo hemos sostenido siempre. Hay que vacunarse y seguir las recomendaciones de médicos y científicos, porque no hacerlo es en estos momentos arriesgarse peligrosamente a contraer la enfermedad en sus facetas más graves.

A.R.D.