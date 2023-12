Sin aquella barba y con estas canas

«Un tiempo estuve ligado porque me recibí de director técnico y tuve a un amigo como ayudante. Pero no fue algo que me apasionó. Me gusta estar los fines de semana en mi casa, comiendo un asado con amigos, más que estar dirigiendo en un estadio de fútbol. Disfruto de estar con mi familia. Tuve una experiencia que no fue la mejor así que cambié de rubro. Por suerte, no me conoce nadie. Cuando me fui de Boca, recalé en México, estuve 10 años y luego abandoné el fútbol. Si me ves ahora ya no tengo barba, tengo canas, camino por las calles y nadie sabe quién soy. Entonces, soy un tipo común y corriente. Jugué en Boca y en el Monterrey de México, donde dejé una muy buena imagen; tengo gente amiga allá. Yo no los olvido y ellos tampoco a mi».