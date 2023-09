Siguen llegando dirigentes que impulsan el plebiscito contra la Reforma de la Seguridad Social

La semana pasada estuvieron nuevamente en Salto integrantes del MONDESS (Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social), como parte de una recorrida por el país que vienen realizando, a fin de dar a conocer los contenidos que se pondrían a consideración en un plebiscito el año próximo.

En este caso la reunión informativa fue en la sede de la Unión Ferroviaria, en calle Arregui casi 8 de Octubre. Quienes llegaron esta vez fueron Diego Acevedo y José Borges.

Borges, representante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, dijo a EL PUEBLO que «estamos impulsando el plebiscito para reformar la Constitución e incorporar a la Constitución estos tres puntos cuyos contenidos venimos difundiendo, y que son: eliminar las Afaps, volver a la edad de 60 años para jubilarse y aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas equiparándolas al salario mínimo nacional».

Informó además que «en pocas horas, una vez que la Corte Electoral dé el visto bueno al facsímil de la papeleta que fuera presentada hace unos días, se saldrá a recoger firmas (se precisa unas 300.000) para habilitar el plebiscito que tendría lugar en octubre de 2024».

Consultado acerca de cuáles son los principales obstáculos que hallan para poder alcanzar el objetivo de comprensión y adhesión de la ciudadanía, reflexionó: «Notoriamente hay sectores de la sociedad, minoritarios pero con gran poder, que están en este momento llevando toda una ofensiva contra este plebiscito porque toca intereses muy fuertes desde el punto de vista económico, financiero y también desde el punto de vista social y político. Notamos que hay una reacción muy fuerte, por ejemplo de la Asociación de Afaps del Uruguay, pero también de parte del gobierno e incluso de una parte de la oposición. Hay incluso algún sector del movimiento sindical que no se ha plegado a esta lucha… «.

En tanto Acevedo, respecto a la misma consulta respondió: «En algunos casos es por la desinformación que se genera por parte de quienes tienen intereses en que sigan funcionando las Afaps. La desinformación genera que la gente se preocupe por cuestiones que en realidad nosotros ya las salvamos dentro de la misma papeleta. Por ejemplo te hablan de qué va a pasar con el dinero y nosotros a eso también lo salvamos en la papeleta dejando claro que va a pasar a un fideicomiso administrado por el Estado, para salvaguardar los ahorros, pasando gradualmente al BPS y así ir sosteniendo el pago de las pasividades. O sea que no se pierde. Sin embargo les dicen a la gente que nosotros les estamos robando su capital ahorrado, situación que no es real, porque son montos que si las personas fueran a retirarlos no podrían».