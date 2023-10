Sigo hablando de Educación y Esperanza

Lo del título, es porque hace exactamente una semana, en el acto por el Día del Periodista en Plaza Artigas, se me pidió que destacara algunas instituciones educativas de nuestro medio. Una especie de homenaje a ellas. Acordamos entonces trazar una breve reseña de aquellas que en este 2023 han cumplido o cumplirán en unos días un aniversario “con números redondos” como suele decirse.

Me parece interesante hoy, ya que en la semana nos resultó difícil por una cuestión de espacio, referir muy someramente a estas instituciones y, a su vez, añadir algunos comentarios de actualidad como los que venimos manejando estos días en otras notas de opinión.

-Felices 25 años, Escuela Nº 127 ubicada en Avda. Gautrón s/n (esquina calle 8). La escuela fue fundada el 29 de mayo de 1998 en un muy recordado acto del que participaron varias autoridades departamentales y nacionales.

-Felices 100 años, Escuela Nº 40, de Mataojito, localidad de Pueblo Fernández. A mediados de este año, precisamente el 19 de junio, vaya significativa la fecha, cumplió nada menos que un siglo de labor. Hace 100 años, 1923, funcionaba frente al local actual, en el predio de Laudares Pereira. Aproximadamente en 1950 funcionan ambos locales, en el predio de Pereira y donde está actualmente. En 1947 se realizaron allí las misiones socio pedagógicas con el maestro Julio Castro y estudiantes universitarios, que colaboraron con los niños, maestros y comunidad en general de ese momento. El predio de la escuela actual fue donado por Joaquín Santana, estanciero de la zona. Pasado los años, el Doctor Piacenza, vecino productor colabora con el sector del comedor, salón multiuso y depósito. De esta manera se conforma el local actual. La Escuela se denomina Carmelo de Arzadum, en honor al artista plástico de mayor trascendencia internacional que ha dado Salto y que nació ahí, en Mataojo, como también Lacy Duarte. ¿Será que la maravilla de esos paisajes ondulados penetró tanto en sus pupilas que no pudieron más que llevarla a la pintura enmarcada?

-Felices 60 años, Liceo N°2, “liceo del Cerro”, “liceo Piloto”…Se inauguró el 23 de marzo de 1963 y se denomina «Antonio M. Grompone» desde el 24 de abril de 1975. Rinde homenaje, claro, al Dr. Antonio María Grompone, salteño de valor incuestionable para la educación y la cultura del país. Hombre que se inició en el ámbito de la enseñanza como profesor del Instituto Politécnico Osimani y Lerena. Posteriormente ocupó los cargos de Consejero de la Universidad de la República, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Consejero de Enseñanza Secundaria y primer Director del Instituto de Profesores «Artigas» (IPA). Fue abogado y sociólogo. Autor de varios libros. Es apenas una mínima semblanza de lo que se podría decir de él, gran orgullo para Salto.

-También el Liceo de Villa Constitución este año celebró nada menos que 50 años de vida oficial (ya existían cursos anteriormente como Liceo Popular), 50 años de aquel agosto de 1973 en que el impulso del Ing. Alfredo López Ministeri (que se convertiría en el primer Director) fue fundamental para ese inicio. Vale decir que seguramente el Liceo de Villa Constitución, con total justicia se llamará en breve Ing. Alfredo López Ministeri.

-Vaya también un saludo especial al Liceo Rural de Rincón de Valentín, el del km 76,5 de la ruta 31, que en este 2023 alcanzó sus 35 años de labor educativa. Fundado el 25 de abril de 1988, hoy (convertido en uno de los varios Centros Ma. Espínola que tiene el país) recibe alumnos de Rincón de Valentín, Colonia Itapebí, Biassini, Celeste, Puntas de Valentín, Puntas de Caña, Cerros de Vera, Pueblo Ferreira, Pueblo Olivera, y más. Se creó por iniciativa de diferentes comisiones locales de varios de estos pueblos.

-Felicidades, Liceo N°3, el de la Zona Este, que llegó a los 60 años de haberse inaugurado oficialmente. Fue fundado el 6 de febrero de 1963 por iniciativa del maestro Juan S. Herrmann acompañado de un grupo de vecinos deseosos que sus hijos asistieran a estudiar en un local más cercano a sus domicilios. Gente de las chacras, zona rural, también, apoyaron con entusiasmo, eran muchos los jóvenes que querían continuar estudiando luego de la escuela rural. Primero los alumnos asistieron al Osimani y Llerena, que prestó sus aulas de calle Brasil, mientras se acondicionaban los salones en Avda. Blandengues N° 540, que el 14 de mayo de 1953 habían abierto sus puertas en el galpón de antiguos graneros. Y se inauguró oficialmente el 19 de junio de 1963 con la primera Jura de Bandera y plantación de un Ibirapitá. Hoy goza de uno de los locales liceales más modernos, en el pasaje San Eugenio y además el famoso Anexo, sobre Avda. Batlle. Su nombre, José Pereira Rodríguez rinde homenaje a un destacado intelectual que nació (hablando de números redondos) hace 130 años, 1983, y se radicó muy joven aquí en Salto. Profesor, Director, Inspector, Periodista, Escritor…

-No olvidemos al Colegio María Auxiliadora, que también este año ha celebrado su Centenario. Fue fundado el 15 de marzo de 1923. En 1923 llegaron a Salto las Hermanas de María Auxiliadora y el 15 de marzo de ese año se dio inicio al colegio. Primero era solamente femenino, con talleres, cursos, la parte educativa también y después se fue ampliando. No comenzó en el edificio actual sino que en él se inició en 1969, cuando Catalina Harriague de Castaños donó ese predio y entonces allí empezó a ser un colegio mixto. Las encargadas eran las Hermanas, que daban toda la parte educativa y también religiosa. Con el correr de los años el colegio fue creciendo en alumnado y en docentes que no eran religiosas sino también maestras. En 2011, cuando las Hermanas se retiran de Salto, se forma una cooperativa, la cooperativa de educadores, docentes y no docentes del colegio, para continuar con esta labor.

-Digamos además, que Salto tiene el orgullo de decir que el IPOLL fue el primer liceo oficial del país y que la semana que viene cumplirá nada menos que 150 años de vida. Fundado el 1° de noviembre de 1873 por el presbítero español Emilio Pérez, funcionó primeramente en el edificio que ahora ocupa la Escuela N° 4 (Artigas y Florencio Sanchez); luego funcionó algunos años en calle Sarandí, esquina noreste de su intersección con Artigas (hoy un local comercial);en 1888 pasa a funcionar en su propio local de calle Brasil esquina Osimani y Llerena (actual Liceo N° 5 “Arq. Armando I. Barbieri”) y en el presente está ubicado en el edificio inaugurado en 1971, sito en calle José G. Artigas 1400 (intersección con calle Carlos Bortagaray). Gervasio Osimani y Miguel Llerena fueron Directores, a partir de enero del año 1874 por más de treinta años, del Instituto Politécnico que lleva sus nombre. Se los recuerda como los más fervientes impulsores de dicha institución educativa.

Bien, ahora pensemos cómo estamos hoy en la Educación. Precisaríamos ríos de tinta para ocuparnos del tema. Simplemente diremos que estamos en medio de una Transformación Educativa que, como dijimos en una nota publicada el sábado, creemos que quedó bastante a la deriva con el alejamiento de Robert Silva. Ya hemos criticado en reiteradas ocasiones esa reforma y ahora la renuncia de su principal conductor.

Pero tampoco podemos dejar de decir que no todo es malo en esta reforma. Y que la oposición (entiéndase Frente Amplio) aprovecha malintencionadamente para distorsionar buena parte de la realidad, en gran medida por el complejo de no haber podido (¡en 15 años!) logar algunas cosas que esta reforma sí logró. Le doy un ejemplo: la semana pasada se inauguró el edificio del liceo Nº 69, centro María Espínola del barrio Casavalle, en Montevideo, cuya inversión implicó dos millones y medio de dólares. Fue entonces que muchos en vez de alegrarse porque se avanzó en la atención a la enseñanza en uno de los barrios másvulnerables, solo esgrimieron críticas de las más insólitas. Parece que no entendieran que ya se agotó el discurso de que solo la izquierda puede preocuparse por los más necesitados. Cuesta entender, parece, que a veces ocurre al revés: quienes más se ocupan son los habitualmente catalogados como “derecha anti popular”.

En fin…la seguimos en cualquier momento. Y que nunca muera la esperanza.