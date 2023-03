«Las cosas no se ven como son; las vemos como somos»

A modo de reflexión personal, nos ocupará en las siguientes líneas un tema sobre el periodismo en vinculación con algunos temas de la actualidad. Y aclaro que es a modo de reflexión personal, para que quede bien en claro (más allá que estemos redactando una nota con firma, como es habitual en esta contratapa de lunes) que nada tienen que ver con esta opinión Diario EL PUEBLO ni el otro medio donde desempeño tareas periodísticas, Radio Libertadores. Es la reflexión y opinión pura y exclusivamente de quien esto escribe, independientemente que los mencionados medios, como tales, puedan coincidir o no.

Pero quisiera iniciar con una pregunta: ¿A usted, estimado lector, no le parece que la gente está harta del tema Astesiano?

Respecto a la cobertura que ha tenido y sigue teniendo el tema, digo sinceramente que no encuentro otro caso de similares características, de similar trascendencia quiero decir, a través de los medios de comunicación. Una nota que leí hace pocos días en un portal capitalino decía que es este «el tema al que se le ha dedicado más tiempo en los medios en -al menos- los últimos treinta años». Y no tengo dudas. Estoy convencido que, en general, los uruguayos estamos aburridos, cansados, hartos del asunto.

Sin embargo, ¿Sabe lo que realmente me molesta? Que políticos de un lado y del otro, entiéndase de quienes gobiernan y de quienes son oposición, «se la agarren» con el periodismo. Unos (los afines al gobierno) para decir que nosotros estamos acusando demasiado al Presidente Lacalle Pou por su responsabilidad en la elección del custodia, y de «dar manija» con que su entorno estaría vinculado a una mafia, etc., etc. Los otros (los de la oposición), para decir -contrariamente- que tendríamos que hablar más todavía del caso Astesiano, y hasta se nos acusa en algunos casos de hacer un «blindaje mediático» a favor del gobierno.

Por otra parte, integrantes del gobierno insisten con que tendríamos que hablar más de la implicancia de Gustavo Leal en todo esto; en tanto los del otro lado al revés, insisten en que no hablemos tanto de Leal porque eso es solo «para distraer la atención», etc., etc. (Recordemos que estamos hablando de quien seguramente se perfilaba como Ministro del Interior de haber ganado las elecciones nacionales el Frente Amplio)

¿Se da cuenta cómo todo se analiza, se mide, se juzga, según la posición y los intereses de cada uno? Señores, es muy claro que del tema Astesiano se ha hablado hasta el cansancio. Demasiado se ha hablado, tanto que hasta invadieron el ámbito de Fiscalía voces e influencias que no deberían haber entrado.

La semana pasada escuché a Fernando Pereira, el Presidente del Frente Amplio, diciendo en un programa de Radio Universal, dirigiéndose a los conductores del programa: «Ustedes saben bien que gente del gobierno llamaron a los medios y a algunos periodistas para presionarlos». Sin embargo, cuando los conductores le pidieron que presentara pruebas de lo que estaba diciendo, no supo hacerlo.

¿Siempre la culpa es del periodismo? Si hablamos porque hablamos, si no hablamos porque no hablamos.

A mí en 20 años de periodismo jamás un político me presionó para que hablara o dejara de hablar de tal o cual tema, y si no, si hay algún Fernando Pereira por ahí que crea otra cosa, que muestre pruebas.

Porque para defender a los políticos, a sus gestiones, ellos tienen sus propios aparatos de comunicación. Lo tienen las Intendencias, lo tiene Presidencia de la República, lo tiene Salto Grande… Nosotros no estamos para eso, estamos para criticar lo que pensamos que está mal y para destacar como positivo lo que pensamos que está bien, ese es nuestro trabajo cuando opinamos ante el micrófono o en las páginas del diario. Y quien quiera pautar publicitariamente que lo haga y quien no quiere que no lo haga; pero a mí no me van a cambiar por ese motivo. Y felizmente trabajo en dos medios donde tampoco, ni una vez siquiera, un superior me dijo que hablara o dejara de hablar de tal o cual cosa.

Fíjese qué paradójicas resultan algunas situaciones…, Fernando Pereira dice que el Gobierno Nacional nos presiona a los periodistas para que no hablemos del caso Astesiano, etc. etc. Mientras que aquí en Salto, quienes están directamente vinculados al Gobierno Nacional como son las principales autoridades de la CTM de Salto Grande, se burlan de la «poquita plata» (palabras de ellos) que pidió Jorge Pignataro (sí, el mismo periodista que escribe estas líneas) para realizar en su programa radial el trabajo de comunicar algunas de sus cosas, y como es tan poquito, le negaron ese apoyo a Jorge Pignataro, se burlaron porque dicen que es una miseria lo que pide e intentan «sobrar» a Jorge Pignataro diciéndole que su trabajo «no vale la pena», entre otras cosas. Primero, les recuerdo que si la intención es ofenderme, a mí no me ofende quien quiere sino quien puede, y además les recuerdo a esas autoridades, que están donde están solamente de paso y por acomodos; yo en cambio trabajo porque me gané un lugar en todos los lugares donde trabajo. Que le doy mucha importancia al Intendente Andrés Lima, me han dicho algunos dirigentes del Partido Nacional. Pero señores, si la COMUNA envía información que yo entiendo que es de importancia para la COMUNIDAD, la brindo. Porque al fin de cuentas es la Intendencia, no es Lima, si el Intendente fuese Albisu o Coutinho o Juan de los Palotes, también lo haría, a lo que considero importante por supuesto, porque es la Intendencia, me guste o no quien está al frente. Si eso es «estar con Lima», si eso es «flechar la cancha», como me han dicho algunos blancos, es porque no entienden nada cómo debe manejarse la información, o porque quieren que se informe solo lo que les conviene a ellos, o directamente porque son tontos… No lo sé.

Así que, muchachos de la oposición acá en Salto (llamémosle «la barra de Salto Grande»), y muchachos de la oposición a nivel nacional (llamémosle «Fernando Pereira y compañía»), trabajen, trabajen, trabajen por la gente, sean más moderados en los gastos, procuren bajarse algunos sueldos… Y dejen al periodismo trabajar tranquilo. Porque si no, al fin de cuentas el roto se ríe del descosido. Salto Grande critica a la Intendencia por acomodos y campaña sucia; la Intendencia critica a Salto Grande por lo mismo; Pereira se queja de lo que hace el Gobierno Nacional pero lo que hace Carolina Cosse en Montevideo parece que estuviera todo brillante…

Dos dedos de frente se precisa para darse cuenta que si en este departamento y en este país hay cosas que andan muy mal, la culpa no es del periodismo, es culpa de quienes tienen altos cargos de poder. Le diría que es al revés, que gracias a las denuncias del periodismo muchas cosas se han encaminado para bien. Ojalá nunca perdamos esa libertad de expresión.