Siembra de arroz: unas 160 mil hás. Generan gran expectativa para el sector

Con el 100% de las chacras cultivadas, la siembra de arroz en esta nueva zafra vuelve a generar gran expectativa teniendo como referencia una muy destacada zafra anterior desde el punto de vista productivo.

«Ha sido una siembra óptima la que se ha concretado este año, teniendo en cuenta que más del 90% de la misma se realizó durante fines de setiembre y el mes de octubre, principalmente por las escasas precipitaciones, lo que representa el cumplimiento de uno de los grandes objetivos del productor, teniendo en cuenta que es la fecha de siembra de calidad», destacó el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) Alfredo Lago, en diálogo con Actualidad Agropecuaria y El Pueblo. El titular de la gremial de productores, sostuvo que con ese objetivo cumplido, seguramente se pueda optimizar los potenciales de rendimientos ya que el cultivo va a captar la oferta atmosférica en referencia a temperatura y luminosidad en el mejor del verano.

Finalmente concluída la siembra, unas 160 mil hectáreas son las que presenta la actual zafra, lo que representa una moderada baja en el número final con respecto a la zafra anterior que ronda las 4 mil hectáreas. «En un momento llegamos a pensar que la reducción del área iba a ser mayor, pero prácticamente que estamos en la misma área del año pasado» digo Lago, quien agregó que cada vez más, el productor prioriza las parcelas de las chacras con altos potenciales de rendimientos ya que es la única herramienta con la que cuenta para enfrentar los avatares que tienen que ver con cuestiones económicas sean los costos o después el valor del producto.

En referencia al nivel de las represas, Lago señaló que salvo algunos casos de las más grandes en la zona Este del país, las cuales no lograron captar buenos volúmenes por la falta de precipitaciones en los meses de invierno y no se completaron, y debido a esto, es el factor determinante para la faltante de esas 4 mil hás. antes mencionadas, el resto de las zonas se encuentran en buenas condiciones con buena capacidad para enfrentar el riego durante la siembra.

Consultado por el número de productores vinculados al sector, Lago sostuvo que año a año el número se mantiene y ronda los 500, lo que sí se destaca, es el cambio generacional de esos productores, hoy con un gran porcentaje de gente joven y que representa un factor importantísimo para garantizar la continuidad de la explotación del cultivo en nuestro país.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

No es noticia que los costos de producción en nuestro país cada vez son un factor determinante en la rentabilidad de lo que se pretenda hacer y el arroz no escapa a ello. Según Alfredo Lago, «el arroz no causa inflación pero si la padece», y se refirió a los altos costos de todo tipo a los que se enfrenta el sector, con niveles de insumos totalmente inflacionados, altos costos de energía y un importante atraso cambiario presente, por lo que más allá de los excelentes niveles de rendimiento de producción y que los valores se han mantenido en los últimos años, el tema genera una ecuación económica muy desafiante para el productor de cara al cierre del ejercicio próximo. Finalmente, sobre las variedades sembradas en esta zafra, lago señaló que al igual que en los años anteriores, cerca del 60% del área se sembró con INIA Merín debido a sus altos rendimientos en esa zona, sobre todo en la zona Este del país, otro porcentaje cercano al 20% con una variedad argentina INTA Gurí y con la variedad INIA Olimar presente principalmente en el Norte del país así como también algo de siembra de INIA Tacuarí.